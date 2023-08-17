促进越南企业在海外的知识产权保护工作

知识产权作为支持越南企业更加自信、坚定地开展国际贸易和投资活动的基础，发挥着越来越重要的作用。因此，越南企业在国外注册知识产权保护的活动也在不断增加；为越南企业进入国外市场和推广产品做出了重大的贡献。

据越南科学技术部知识产权局的统计，近年来，通过商标国际注册马德里体系（全球商标注册和管理的解决方案）对原产于越南的商标进行国际注册的相关申请数量在不断增加。

据越南海关总局的统计，2022年，越南对中国进出口总额达1756亿美元，比2021年同期增长5.5%。其中，越南对中国出口额达577亿美元，进口额达1178.7亿美元。中国继续是越南第一大贸易伙伴和仅次于美国的第二大出口市场。中国是越南许多主要产品的销售市场，并且在不久的将来有望持续增加。了解中国有关地理标志和商标保护的法规将成为越南企业进入该市场的优势。

知识产权局副局长陈黎宏博士表示，近年来，越南与中国之间进出口活动的巨大潜力，使企业在中国经营和贸易活动中建立、开发和实施知识产权的需求不断增加。然而，目前越南企业在中国申请农业产权注册，特别是商标注册的数量相当有限，获得保护的比例也不高。造成这种情况的原因是越南企业不了解中国的商标和地理标志的保护，更缺乏了解在中国对这些物品建立权利的经验。

陈黎宏博士表示，为了协助越南企业在中国等各出口市场上申请商标和地理标志保护证书，越南正在努力开展多项切实活动，如参与谈判并加入各项自贸协定，为在外国申请工业产权提供法律框架；同时制定相应政策和计划协助企业开发知识产权；建立国内咨询渠道等。（完）