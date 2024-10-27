促进越南与阿联酋之间的潜在合作领域

应阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）、卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·本·贾西姆·阿勒萨尼(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani)和沙特阿拉伯王国王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）邀请，越南政府总理范明政偕夫人和越南高级代表团于10月27日至11月1日对阿联酋和卡塔尔进行正式访问，出席第八届沙特“未来投资倡议”大会，并对沙特阿拉伯王国进行工作访问。



其中，这是越南政府总理时隔15年首次对阿联酋和卡塔尔进行正式访问。此次访问是在越南与阿联酋关系发展良好的背景下进行的。



政治外交关系不断加强



越南与阿联酋于1993年8月1日正式建立外交关系。但实际上，越阿友谊与合作关系由来已久，并在两国争取民族独立的共同斗争中经受考验。阿联酋政府和人民为越南人民以前争取民族独立的斗争和当前国家建设事业提供了大力支持。



30多年来，越南与阿联酋友谊与合作关系在政治、外交、贸易、投资、劳务、旅游等领域不断积极发展，其充分体现在两国各级代表团的频繁互访活动，其中亮点包括越南工贸部长阮鸿延2023年4月对阿联酋进行工作访问，越南国家副主席武氏映春2023年5月对阿联酋进行工作访问，。阿联酋外交部长阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬2023年6月对越南进行正式访问，越南政府总理范明政2023 年 12 月出席在阿联酋举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会 (COP28)并开展双边活动等等。这些访问为深化双边关系做出了贡献，同时为两国之间的合作开辟了许多机会。



近日，范明政于2024年8月26日在会见阿联酋外贸国务部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪率领的19家阿联酋大型企业领导代表团时强调，越南高度重视多与阿联酋的友谊与合作，视阿联酋为加强与中东地区合作的门户，并愿成为阿联酋促进与东盟合作的桥梁。双方强调，决心推进各领域的全面合作，特别是尽快升级双边关系，完成谈判并签署《越南与阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CEPA）。

经贸领域是越阿合作重要支柱



经济合作始终是越南与阿联酋合作大局中的重要支柱和亮点。阿联酋目前是越南在中东-非洲地区最大的出口市场，2023年双边贸易额达47亿美元（比2022年增长6.8%），2024年前9月该数字达49.6亿美元，高于2023年全年的贸易额。两国力争在不久的将来实现贸易额100亿美元甚至更高的目标。



在投资方面，截至2024年9月，阿联酋是越南的主要投资者之一，共有42个直接投资项目，注册资本达7409万美元，在对越投资的148个国家和地区中排名第52位。



越南与阿联酋经贸合作潜力仍有待挖掘，因为两国经济优势互补。两国自2023年6月开始进行《全面经济伙伴关系协定》（CEPA）的谈判。



在劳务合作方面，目前约有3000名越南工人在阿联酋务工。阿方希望将来接收更多越南工人，并为越南职业培训工作提供支持。



目前，两国一致认识到，必须尽快将双边关系提升到与双方潜力、经济规模和期望相称的新高度。



双方一致同意，进一步推进两国在能源、石油、天然气等领域的合作；加强清真食品产业合作，促进越南清真产品、农水产品、新鲜果蔬、加工食品等出口到阿联酋乃至中东地区。



在30年来的良好关系基础上，范明政对阿联酋的此次正式访问是切实、生动地开展越共十三大对外路线和多边化多样化、积极深度推进国际一体化等政策的步骤，有助于巩固和平、合作环境，最大限度吸引各种资源来服务国家发展事业。（完）