促进越南与德国的合作

近日，越南驻德国大使武光明率领代表团对德国东部薩克森自由州（Freistaat Sachsen）进行工作访问，同萨克森自由州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）先生、经济部国务秘书托马斯·克拉林斯基（Thomas Kralinski）先生举行会谈，旨在促进越南与德国东部各州的合作。



越通社驻德国记者报道，武光明大使在会谈上肯定越南与萨克森自由州的传统友谊，其早在德意志民主共和国时期就已形成，并多年来一直向前发展。双方关系的一个亮点是经过多年有效和成功的合作，萨克森自由州莱比锡市和越南胡志明市于 2021 年 7 月 21 日正式建立了合作伙伴关系。



武光明大使认为，双方合作潜力仍然很大，尤其是双方在职业培训、从越南招聘熟练工人到萨克森自由州工作、医疗保健、研究和生产绿色能源、可再生能源、应对气候变化、卫生和旅游等领域的合作潜力巨大。这些也是萨克森自由州具有优势的领域。武光明大使建议萨克森自由州政府共同研究、考虑，并推动萨克森自由州经济部与越南劳动荣军与社会部签署谅解备忘录，从而为德国企业招聘更多越南熟练工人创造有利条件。



萨克森自由州州长迈克尔·克雷奇默先生表示，近期，萨克森自由州与越南的合作发展非常活跃；旅居萨克森自由州的越南人社群对当地经济社会发展做出了积极贡献。迈克尔·克雷奇默先生表示，他一直很关心并希望进一步推动双方在教育、科研、职业培训等领域的合作朝着系统化、专业化的方向发展。



萨克森自由州经济部国务秘书托马斯·克拉林斯基表达了他对越南经济增长的印象，并指出德国企业尤其是萨克森自由州企业对增加在越南的商业、业务和投资非常感兴趣。克拉林斯基先生表示，萨克森自由州在研究和生产可再生能源、绿色能源等领域具有一定的经验，愿意与越南的研究机构和大学进行对接，促进合作。



会谈上，武光明大使和萨克森自由州领导还就共同关心的一些国际和地区问题进行了讨论。值此之际，武光明大使邀请萨克森自由州领导和企业家在适时访问越南；强调越南大使馆随时支持萨克森自由州代表团赴越南访问，并在越南开展投资促进活动。