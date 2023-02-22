促进越南与中国海南省之间的经贸合作

建立合作机制，在海南省设立越南贸易促进办公室，加强贸促活动，促进越南农产品对中国出口等是越南工贸部长阮鸿延与中国海南省委书记沈晓明22日在河内会见时，双方所达成的重要共识。

阮鸿延高度评价沈晓明此访的意义，相信此访将为工贸部与海南省合作奠定良好基础，进而促进越南与海南省的经贸、投资合作。

作为“全球最大自由贸易港”的海南省未来必将在越中贸易中扮演越来越重要的角色，为增加越南出口额、促进两国贸易平衡发展等做出贡献。

双方就在海南省海口市设立越南贸易促进办公室、促进越南新鲜柚子等农产品对海南和中国各地出口等问题交换了意见。

双方还分享了海南省贸易投资优惠政策信息、促进贸易合作、根据当前形势研究更改2008年《越南工贸部与海南省关于加强双方经贸合作协议》等问题。

阮鸿延建议海南省为越南企业参与电子商务提供支持，为越南企业参加在海南举行的国际展会以及越南新鲜柚子进入海南市场创造便利条件。

沈晓明对越南工贸部的建议表示高度赞赏，并提出了加强双方经贸合作的各项具体措施。他表示，将指导有关部门和地方与越方配合在海南设立越南贸易促进办公室。

对于进口越南农产品问题，沈晓明表示，海南对椰子进口量位居全国第一，中国70%的椰子加工企业都位于海南省。海南省将指派有关部门与中国海关总署配合，促进对越南新鲜椰子开放市场。

据海南省的统计数据显示，2022年越南与海南货物进出口额达13.5亿美元，同比增长56%。其中，海南省对越南的出口额为6.95亿美元，同比增长171.9%，从越南的进口额为6.58亿美元，同比增长7.5%。（完）