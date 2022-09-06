促进越俄在贸易领域的合作关系

越南驻俄罗斯大使通过在线形式发表讲话时表示，俄越关系对话会议首次被纳入EEF框架，吸引两国众多企业参与，显示了俄罗斯联邦在发展与越南的关系方面给予的巨大关注。同时，这也是两国有关机构和企业交流和讨论促进未来关系的措施的良好机会。俄罗斯农业部副部长谢尔盖·列文（Sergey Levin）表示，俄越两国的贸易潜力巨大，两国商品不冲突，而互补。谢尔盖·列文指出，俄罗斯有很多机会将粮食、食品出口到越南。俄罗斯工业家和企业家联盟主席亚历山大·绍欣（Alexander Shokhin）表示，越南企业凭借其勤劳和享有盛誉的传统，可以在俄罗斯的许多商业领域占据主导地位，例如饮食领域。大多数与会代表对加强贸易合作、增加双边贸易额的前景表示乐观。其中，部分代表还提到了木材、建筑材料等潜在产品，并表示希望在不久的将来，尽管面临当前挑战，但两国在贸易领域仍将取得巨大成果。（完）