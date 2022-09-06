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促进越俄在贸易领域的合作关系

越通社驻俄罗斯记者报道，在2022年第7届东方经济论坛（EEF 2022）框架内，“俄越商业对话”讨论会于6日举行，旨在促进越俄在贸易领域的合作关系。
越南驻俄罗斯大使通过在线形式发表讲话时表示，俄越关系对话会议首次被纳入EEF框架，吸引两国众多企业参与，显示了俄罗斯联邦在发展与越南的关系方面给予的巨大关注。同时，这也是两国有关机构和企业交流和讨论促进未来关系的措施的良好机会。

俄罗斯农业部副部长谢尔盖·列文（Sergey Levin）表示，俄越两国的贸易潜力巨大，两国商品不冲突，而互补。谢尔盖·列文指出，俄罗斯有很多机会将粮食、食品出口到越南。

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讨论会全景。图自越通社


俄罗斯工业家和企业家联盟主席亚历山大·绍欣（Alexander Shokhin）表示，越南企业凭借其勤劳和享有盛誉的传统，可以在俄罗斯的许多商业领域占据主导地位，例如饮食领域。

大多数与会代表对加强贸易合作、增加双边贸易额的前景表示乐观。其中，部分代表还提到了木材、建筑材料等潜在产品，并表示希望在不久的将来，尽管面临当前挑战，但两国在贸易领域仍将取得巨大成果。（完）
 

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越南党、国家领导人出席黎鸿峰总书记诞辰120周年纪念活动

越南党、国家领导人出席黎鸿峰总书记诞辰120周年纪念活动

9月6日上午，前越共中央总书记黎鸿峰诞辰120周年（1902.9.6~2022.9.6）在乂安省兴元县兴通乡举行。黎鸿峰是一位坚强的共产主义战士、越南共产党和越南革命才华横溢的领导人，以及是胡志明主席的优秀学生之一。越南国家主席阮春福、前国会主席阮生雄等出席该活动。
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