促进越中法律司法合作

4月19日上午在河内，越南司法部部长黎成龙先生同从4月18日至21日对越南进行工作访问的中国司法部部长贺荣女士举行会谈。

在会谈中，两位部长高度赞赏两国司法部近期为商签两项重要合作文件所做的努力。2022年10月31日，在阮富仲总书记对中国进行正式访问期间，两国司法部签署了法律领域的合作备忘录，以取代此前签署的合作文件，即1997年，越南社会主义共和国司法部与中华人民共和国司法部签署的合作议定书。

在这份谅解备忘录中，双方同意就立法、检查法律文件和组织执法等领域的经验进行交换；交流以下方面的经验：普法教育，基层和解，法律援助，管理律师和公证员，处理行政违法行为，司法改革，建设法治国家等。根据新的合作谅解备忘录，两国司法部于2023年12月8日，在中共总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问期间，商定并签署了《2024-2025年合作计划》。

两位部长要求两国司法部下属专门单位积极协调，有效落实这些合作文件，并定期审查评估合作活动的结果和成效，在此基础上向各自国家司法部领导提出建议，进一步提高双方合作成效。

会谈结束后，两位部长签署了关于2025年在中国举办首次越中边境省份司法机关会议的协议。

根据上述协议，会议预计讨论的内容包括：法律建设、律师管理、公证、司法鉴定、调解、仲裁、法律援助、普法教育、民商事法律互助、提出促进今后更好落实这些任务的解决方案，制定促进两国司法部和两国地方司法机构之间合作的路线图。（完）