促进蒙古国与越南旅游合作机会

值此首次参加在越南胡志明市举行的2024年胡志明市旅游节之际，从4月4日至7日，蒙古国自然环境与旅游部在越南开展旅游推介系列活动。这也是庆祝越南与蒙古国建交70周年（1954年11月17日—2024年11月17日）的活动之一。

蒙古国驻越南大使馆二等秘书Galbaa Davkharbayar先生表示，蒙古国旅游协会参加2024年胡志明市旅游节这一事件是蒙古国向越南人民介绍蒙古国文化和风土人情的机会；同时，帮助蒙古国旅游企业寻找与越南企业合作机会，增加前往对方市场的游客数量，为发展经济合作、增进两国人民友谊做出贡献。

Galbaa Davkharbayar先生表示，近年来，越南游客赴蒙古国观光旅游和蒙古国游客赴越南旅游的数量逐年增加，但仍未充分展现各自旅游巨大优势与潜力。2022年，蒙古国接待越南游客为1500人次，2023年该数字增加到2000多人次。而2022年，越南接待来自蒙古国的游客超过2000人次， 2023年增加到1.5万多人次。

在2024年胡志明市旅游节框架内，蒙古国自然环境与旅游部举办 “2024年蒙古国路演”活动，介绍蒙古国文化和旅游、蒙古国与越南在旅游领域的合作潜力和机遇，以及蒙古国的美食和饮料。（完）