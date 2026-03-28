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促进胡志明市与俄罗斯各地方间的合作

胡志明市分别会见彼尔姆州和秋明州代表团，推动在工业、能源、油气服务及投资等领域合作，同时加强文化、教育和民间交流，进一步深化越俄全面战略伙伴关系。

3月27日，胡志明市领导会见了俄罗斯联邦彼尔姆州（Perm）和秋明州（Tyumen）工作代表团，希望进一步扩大与俄罗斯潜在地方的合作，为加强越俄全面战略伙伴关系作出贡献。

在会见彼尔姆州工作代表团时，胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河表示，合并后，胡志明市将继续发挥原3个地区的潜力与优势，发展成为金融、科学技术、高科技工业、能源、旅游、海洋经济及物流等中心，加强与包括俄罗斯在内的世界各国的合作。

阮禄河认为，彼尔姆州的优势契合胡志明市的发展需求，特别是在工业和油气服务领域，为双方企业和专家加强交流、促进合作与投资开辟了诸多机遇。他还强调，除了经贸与投资合作外，双方还需推动文化、教育及民间交流领域的合作。

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胡志明市领导人与彼尔姆州代表团合影。图自越通社

彼尔姆州州长马霍宁·德米特里（Mahonin Dmitrii）表示，在采矿、石油、化工、机械制造、冶金、国防工业和高科技等领域具有优势。凭借其优势，彼尔姆州希望在双方共同关心的领域推动与胡志明市的合作。

在会见秋明州副州长安德烈·瓦季莫维奇·潘捷列夫（Andrey Vadimovich Pantelev）时，胡志明市人民委员会副主席陈氏妙翠相信，今后，胡志明市与包括秋明州在内的俄罗斯各地方将加强贸易促进活动、企业对接及招商引资，以最大限度挖掘两国间巨大的合作空间。

她建议胡志明市与秋明州加强在能源工业、油气服务、资源开采等领域的合作与经验交流，加大合作力度，并向双方民众宣传旅游潜力。（完）

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