促进海洋旅游绿色发展 减少塑料垃圾

促进旅游业等经济产业可持续发展，保护生态环境，有效开发各地资源等工作获得沿海各地的高度重视。许多地方都制定了战略和行动计划，以提高环境保护意识，将发展旅游业与减少塑料废物的解决方案相挂钩。

《2021~2030年越南旅游体系规划和2045年愿景》将海洋和岛屿旅游确定为主要产品线之一。与此同时，将旅游业可持续发展与环境保护和有效应对气候变化相结合，到2030年，所有沿海旅游区、景点、旅游住宿接待单位等将不再使用一次性塑料制品和不可降解的塑料袋。

坚江省富国岛是越南著名的旅游胜地，每年接待游客约550万人次。除了海洋岛屿旅游资源优势外，富国岛还面临着与环境保护和减少塑料垃圾相关的绿色旅游发展等的许多挑战。

富国市人民委员会领导表示，该市下定决心以绿色和可持续的方向发展包括旅游业在内的经济产业，该市的目标是到 2025 年沿海旅游区、沿海服务设施完全禁止使用一次性塑料制品，富国岛海洋保护区80%的区域将不再有塑料垃圾。

越南国际自然保护组织（WWF越南）代表阮氏美琼表示，WWF越南与有关部门和富国市协调实施“富国打造无垃圾岛屿”项目。

在项目框架下还举行许多切实活动，增强人们、企业和游客对环境保护和减少塑料垃圾的认知；在酒店和度假村配备环保袋供客人购物时使用；设立垃圾收集站，为保护富国岛绿色、清洁、美丽的环境做出贡献。

巴地头顿省昆岛县也是一个令许多游客印象深刻的岛屿旅游目的地，正在实施可持续社会经济发展的目标，包括使旅游业朝着绿色、环保的方向发展，使这个地方成为一个优质的旅游胜地。

巴地头顿省人民委员会推出了“研究与应用循环经济模式，服务昆岛地区可持续社会经济发展(2022-2025年)和2030年展望”项目。

昆岛正在开展许多活动，例如宣传、提高居民和游客的环保意识、垃圾源头分类培训等。

​昆岛县人民委员会与WWF越南配合，向旅游服务机构发放数百份垃圾分类手册等。

昆岛国家公园管理委员会在各旅游线路、生态旅游景点、海滩上多次组织进行废物收集和海洋废物处理。（完）