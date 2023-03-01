促进泰国孔敬府与越南各地方之间的多方面合作

越通社驻曼谷记者报道，潘志成大使向孔敬府府尹介绍过去两国政治外交、经贸投资关系的情况、两国各地的合作需求以及2023年两国纪念战略伙伴关系签署10周年。潘志成大使希望，孔敬府与岘港市早日开展于2022年11月签署的《岘港与泰国孔敬建立友好合作关系的谅解备忘录》。孔敬府府尹克雷森·孔查拉德希望并建议，双方研究早日开通孔敬至岘港的直达航线，旨在促进两地之间招商引资、贸易、旅游、人文交流。克雷森强调，孔敬府高度赞赏越南侨胞为该府经济社会发展作出的贡献，孔敬府将一直支持在该省生活和工作的泰国越裔人社群。当天下午造访孔敬大学时，潘志成大使建议该大学继续为越南大学生前来学习创造便利条件，同时，建议将越南学专业纳入该校本科专业目录。孔敬大学副校长拉瓦娜(Nawarat Wara-aswapati Charoen)表示，该校与20所越南大学签署合作协议，并相信今后将继续扩大学生的教师交流制度，同时越南驻泰大使馆将为前往孔敬大学攻读的越南大学生创造便利条件。（完）