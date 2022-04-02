促进泰国与越南各地方旅游合作和缔结友好关系

3月30日至31日，由越南驻泰国大使潘志成率领的代表团访问叻丕府（Ratchaburi）和北碧府（Kanchanaburi），以促进与越南各省

旅游合作

和

缔结友好关系

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越通社驻曼谷记者报道，会见叻丕府和北碧府领导时，潘志成大使回顾了越泰关系 45 年来的发展历程。泰国现在是越南第8大投资来源国，投资项目为600多个，投资总额超过130亿美元。

越南

和

泰国

目前有18个地方进行合作和缔结友好省市关系。

潘志成大使希望叻丕和北碧两府政府凭借两省的优势，推动与越南各地方的合作，致力于在具体的合作领域缔结友好关系。潘志成表示，越南和泰国现在有许多地方缔结为友好省份，其是通过代表团互访和经济合作促进地方合作的重要合作机制，为加强两国之间的合作做出贡献。

叻丕府府尹罗纳波普·朗皮罗伊（Ronapop Leungpiroj）表示，越南和泰国两国旅游业的合作潜力巨大，特别是在新冠肺炎疫情后两国放宽出入境政策，其有助于吸引更多游客前往两国参观游览。

北碧府副府尹朗纳波普·维恩西马（Ronnapop Viengsimma ）表示，北碧府希望与越南的一个省缔结友好合作关系，但疫情使该计划无法向前推进。朗纳波普·维恩西马表示，他将向府尹报告，提议与越南一个省缔结友好关系。

潘志成大使表示，将支持北碧府与越南各地方进行对接，推动双方今后的合作。（完）