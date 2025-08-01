促进技术产品贸易 为越南智慧走向世界铺平道路

在越南进入以创新和科技应用为重点的新发展阶段的背景下，将越南科研成果和知识产品推向国内市场并走出国门的问题日益紧迫。然而，将科技产品从实验室走向市场，成功实现商业化并融入全球供应链并非易事。

上述是各商业专家7月31日在由工贸部主办的2025年7月份越南驻国外商务处系统贸易促进交班会上讨论的内容。

工贸部贸易促进局局长武伯富致开幕词时强调，深度融入国际社会意味着科技创新在提升国家竞争力方面发挥着关键作用。发展科技产品市场是实现关于推动科技、创新与国家数字化转型实现突破发展的第57号决议各项目标的必要要求。

越南科技部的数据显示，越南每年有数千项科研成果得到公布，各高等院校、研究所和企业推出数百种新产品。然而，科技成果的商业化率仍然很低，仅为10-12%左右。

主要原因包括市场容量有限，缺乏连接创造地（研究院、学校）和消费地（企业、市场）的中介机制，许多研究人员并不熟悉产品与市场的思维，由于风险高和回报期长，企业不愿意对技术进行投资。武伯富认为，越南许多科技产品质量优良，适合可持续发展的需求。

越南驻德国商务参赞阮孟雄表示，德国企业对节能技术、废物处理技术、智能农业等特别感兴趣。若越南产品符合标准，完全可以满足需求。

越南软件和信息技术服务协会副主席兼秘书长阮氏秋江表示，越南软件和信息技术服务目前已进入30多个市场，但出口额与潜力相比仍然较小。问题是越南缺乏具备强大能力的国际推广体系来帮助企业与发达国家的投资者、分销商和战略合作伙伴实现往来。

各专家建议推广国家、科学家和企业密切配合的模式，构建与市场紧密相连的创新生态系统。其中，国家的作用至关重要。同时，开发科技产品数字贸易促进平台，促进产品信息数字化，并进行认证、评估，与国外推广体系对接。

注重开展目标市场的推广计划，重点关注技术产品组（环境技术、智能农业、人工智能、软件、绿色产业等）。另外，加强越南驻国外商务处的参与，支持企业了解政策、合作伙伴并进行路演。

国家创新中心（NIC）副主任杜进盛表示，越南拥有东盟发展最快的初创企业生态系统，拥有 4000 多家科技初创企业、208家投资基金和近1400家扶持组织。

贸易促进局承诺陪伴科技企业制定战略、进入市场并促进越南知识产品的出口。越南制造的创新不仅拥有经济意义，而且代表着数字时代和全球化中的国家特色和威望。只有科技产品真正进入市场、公平竞争并得到世界认可时，越南才能真正在创新、可持续发展道路上迈出坚实步伐，确立越南在全球价值链中的科技国家地位。（完）