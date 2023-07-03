促进德国与越南各地的合作

会上，越南驻德国大使武光明在会上希望马灿-海勒斯多夫区对日益强大的旅居该区越南人社群为该区的发展做出贡献给予关注。



武光明大使同时对马灿-海勒斯多夫区与越南黄梅郡之间的合作协议给予高度评价，同时强调疫情后双方恢复在教育、职业培训、护理、绿色科技等领域的合作的需求。



武光明大使强调，越德两国建立战略伙伴关系建立十多年来，双方在各个领域的关系发展良好。



在德国多个州市与河内市、胡志明市加强对接的背景下，武光明大使建议，除黄梅郡外，马灿-海勒斯多夫区也可考虑扩大与胡志明市给个郡的合作。



娜嘉·日夫科维奇区长希望与越南驻德国大使馆合作开展一系列具体活动，以恢复受到疫情和政府更选影响的马灿-海勒斯多夫区与黄梅郡之间的合作。



娜嘉·日夫科维奇区长对双边合作的建议表示赞同，同时希望于2023年11月率领从事双方公共关注的领域的企业团访问黄梅郡。



据了解，黄梅是马灿-海勒斯多夫区与世界各地建立合作伙伴关系的六个郡、市之一。 与此同时，目前旅居马灿-海勒斯多夫区约有5000名越南人。（完）