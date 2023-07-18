促进开设驻外旅游代表处 有效吸引国际游客

越南旅游协会公关部主任阮功欢表示，尽管旅游业宣传推广渠道不断多元化，但财政投入仍然有限。每年，越南在旅游宣传和促销方面的财政支出约为200万美元，仅为泰国的2.9%、新加坡的2.5%和马来西亚的1.9%。因此，一般情况下，越南难以参与地区及世界具有规模的旅游促销活动。



旅游宣传推广工作缺乏整体方案，导致资源分散，甚至出现国内目的地之间相互竞争现象。因此，业内专家认为，需要有一个“指挥家”来策划吸引国际游客的宣传方案。



截至目前，越南驻外旅游代表处仅有3个（在日本、韩国和英国）。然而，许多国家都将驻外旅游代表处视为吸引国际游客的主要渠道。泰国目前在亚洲、欧洲和北美设有29个旅游代表处， 马来西亚有35个代表处，新加坡有23个和韩国有31个。



泰国旅游局东南亚、南亚及南太平洋区域总监苏卡尼亚·西里坎贾纳库（Sukanya Sirikanjanakul）表示，泰国吸引国际游客的“王牌”是驻外旅游代表处。这些代表处肩负着宣传泰国旅游形象，同时研究国际游客的旅游行为，为每个市场制定单独的推广方案等任务。



AZA旅行社首席执行官阮进达强调，在国外设立旅游代表处是非常必要的。虽然越南不是重点游客源市场，但韩国、日本、泰国、印度尼西亚、新加坡等国家仍在越南设立旅游代表处并运作得非常好。



在资源有限的情况下，旅游企业代表建议，在境外设立代表机构时，应优先考虑中国、泰国、印度、欧洲等重点市场。



阮进达表示，自助游越来越发展，游客自己可以找到目的地的信息，可以亲自订房、订票。为吸引来自国外的自助游旅游者，国家管理机构必须促进签证便利化，管理好目的地，确保旅行安全，设立多种语言热线电话，完善交通体系，发展夜间经济等。

力士（Lux）集团董事长兼总经理范河表示，后疫情时代，越南旅游业的一项紧迫任务是自我更新。各地方、旅游协会应做好目的地管理。仍有一些旅游目的地存在交通堵塞、缺水、垃圾过多等情况。



越南旅游协会主席武世平说：“在不断变化的现实生活中，旅游业必须自我更新。其中，国家机构应承担旅游目的地品牌形象宣传推广工作。企业承担旅游产品营销工作”。



2023年上半年，越南吸引国内外游客人数和旅游收入均达到全年计划的60%以上。越南国家旅游总局局长阮重庆表示：“这是各部门、地方和企业共同努力，及时参与，排除障碍的成果。”



越南政府刚放宽签证政策，为改善越南旅游业竞争力影响巨大。越南旅行社联合会主席高智勇表示，新签证政策将为越南吸引新游客尤其是自助游客、家庭游客及散客铺平道路。但是，这一趋势会给许多服务业带来压力，迫使它们必须做出改变以适应新变化。



阮重庆认定，新签证政策被视为越南对国际游客的邀请。然而，这只是基本条件，为提高竞争力，创造吸引力，越南必须推出更多独特的旅游产品，提高旅游宣传推广效率，做好目的地管理，为国内外游客创造最为便利的条件等。（完）