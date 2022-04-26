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促进增长模式转型 满足创新、包容的可持续发展要求
越共中央经济部4月26日在河内与德国国际合作机构（GIZ）联合举行“增长模式转型与经济结构调整：35年革新经验”研讨会。
中央经济部副部长阮德显致开幕词时表示，越南在实施有关增长模式转型和经济结构调整的多项政策和主张过程中取得不少积极成效。其中值得一提的是，宏观经济基本稳定，增长速度较好，增长模式逐渐向深度和广度相结合的方向转型，劳动生产率、国家竞争力得到提高，经济结构向更加积极的方向转变等。
研讨会上，农业农村发展政策与战略研究院前院长邓金山博士就新的增长模式提出了一些大方向。其中，宏观环境须为创新创意做好准备，根据区域优势调整经济结构，促进城市结构调整、企业和经济组织结构调整；以健康的方式调整资源市场结构，进而赶上地区乃至世界各国的发展水平。
国民经济大学前校长陈寿达教授表示，数字经济是新的增长引擎，应制定一个框架战略，为数字化转型打下法律基础；为经济数字化，特别是数字基础设施和数字服务招商引资。
越南经济研究院前院长陈廷天副教授强调了越南经济体的根本性变化，例如各种市场同步发展，专注于土地市场等经济发展的资源市场；以服务市场、服务企业的精神建设创造型国家，建立符合一体化承诺的现代发展治理机制。
联合国开发计划署高级经济顾问乔纳森·平卡斯认为，越南的大多数私营企业规模都非常小，大型企业又不是加工制造企业，而是房地产企业。因此，要为内资企业和外资企业创造公平竞争的环境，其中特别关注对中小微型企业的财务机制。（完）
中央经济部副部长阮德显致开幕词时表示，越南在实施有关增长模式转型和经济结构调整的多项政策和主张过程中取得不少积极成效。其中值得一提的是，宏观经济基本稳定，增长速度较好，增长模式逐渐向深度和广度相结合的方向转型，劳动生产率、国家竞争力得到提高，经济结构向更加积极的方向转变等。
研讨会上，农业农村发展政策与战略研究院前院长邓金山博士就新的增长模式提出了一些大方向。其中，宏观环境须为创新创意做好准备，根据区域优势调整经济结构，促进城市结构调整、企业和经济组织结构调整；以健康的方式调整资源市场结构，进而赶上地区乃至世界各国的发展水平。
国民经济大学前校长陈寿达教授表示，数字经济是新的增长引擎，应制定一个框架战略，为数字化转型打下法律基础；为经济数字化，特别是数字基础设施和数字服务招商引资。
越南经济研究院前院长陈廷天副教授强调了越南经济体的根本性变化，例如各种市场同步发展，专注于土地市场等经济发展的资源市场；以服务市场、服务企业的精神建设创造型国家，建立符合一体化承诺的现代发展治理机制。
联合国开发计划署高级经济顾问乔纳森·平卡斯认为，越南的大多数私营企业规模都非常小，大型企业又不是加工制造企业，而是房地产企业。因此，要为内资企业和外资企业创造公平竞争的环境，其中特别关注对中小微型企业的财务机制。（完）