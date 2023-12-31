促进吉婆群岛绿色、可持续发展的解决方案

如何确保世界自然遗产下龙湾-吉婆群岛的经济利益与价值保护弘扬工作的和谐是许多专家、管理者、吉海县（吉婆群岛行政管理单位）的乃至海防市民众大力关注的问题。

吉婆县文化信息体育与旅游处处长范智线透露，2023年9月16日，下龙湾-吉婆群岛被联合国教科文组织正式公认为世界自然遗产。这是具有重要意义的事件，是吉婆县乃至海防市党委、政府、军队和人民的骄傲。然而，在迎来巨大机遇的同时，如何确保这一世界自然遗产的经济利益与遗产价值保护弘扬工作之间的和谐，也是吉海县人民十分关心的问题。

目前，当地各项经济社会发展项目在施过程中仍面临一些困难和障碍。 因此，为了让各项投资项目能够顺利实施，为促进各地经济社会发展作出贡献，吉海县人民建议越南文化体育和旅游部多关注并指示相关单位颁布全国遗产古迹保护制度。

对于吉海县人民的建议，越南政府副总理陈流光表示，越南必须严格遵守国际遗产保护法规。旅游项目的建设和开发都必须遵守本规定。

海防市人民委员会前副主席丹德侠表示，为了将吉婆岛旅游区建设和发展成为优质、知名且能满足国内外游客的需求的海洋旅游中心，海防市需要优先实施吉海—吉婆缆车项目、一些符合于国际标准的娱乐项目和度假村以及按照规划的各项旅游区环保项目等。除此之外，该市还需要在吉婆岛上使用清洁、环保燃油的交通工具。

丹德侠认为，在联合国教科文组织将下龙湾-吉婆群岛公认为世界自然遗产后，该市需要紧急实施各项行动计划，并尽快与广宁省就位于吉婆群岛内兰夏弯码头和锚地的投资、管理、开发和使用等问题进行探讨并达成一致。（完）