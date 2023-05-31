促进合作 发展可再生能源

5月31日上午，越南政府副总理陈红河在政府总部会见荷兰驻越南特命全权大使基斯·范巴尔（Kees van Baar）。

陈红河副总理表示，越南和荷兰是适应气候变化、水资源管理、可持续农业和粮食安全等领域的战略伙伴。 在荷兰合作伙伴的支持下，越南政府发布了有关《2021-2030年九龙江三角洲总体规划和2050年愿景》的决议。

陈红河副总理指出，在《2021-2030年阶段国家电力发展规划和至2050年愿景》（简称：第八个电力规划）中加倍扩大了可再生能源（太阳能、风电）发展空间。陈红河副总理建议，荷兰合作伙伴和企业可以研究与越南九龙江三角洲大型工业区的形成的配套可再生能源项目投资计划；发挥国家在具体项目中引领、支持和与企业并肩前行实现既定目标的作用。

荷兰驻越南特命全权大使基斯·范巴尔表示，越南和荷兰在可再生能源、形成碳市场等新领域具有巨大潜力。目前，荷兰企业对越南第八个电力规划中的可再生能源发展方向十分关注，并希望越南为他们开展一些屋顶太阳能、海上风电试点项目创造便利条件。 荷兰愿为越南公平能源转型路线图的政策制定、治理、技术转让和动员绿色金融资源提供技术援助和咨询。

另一个方面，同日，越南政府副总理陈红河会见了美国驻越南大使马克•纳珀（Marc E.Knapper）。

陈红河副总理表示，通过实施应对气候变化、处理橙剂后果、展开《公正能源转型伙伴关系协议》（JETP）、减少温室气体排放等，越南与美国的合作关系日益密切。

陈红河副总理强调，全球性问题是越美合作的重要基础，促进实质性、深入的合作关系造福两国人民，为解决全球性问题做出贡献。

马克•纳珀大使表示，美国将在美国企业参与的可再生能源项目中继续通过共享、转让技术、提供财务资源、分享治理经验、提供技术援助等方式支持越南实施JETP和净零排放。美国伙伴组织将继续推动处理橙剂后果、清除地雷和支持残疾人等项目。

陈红河副总理和马克•纳珀大使在会上商定在美国的支持下提升越南高素质人力资源的解决方案，以促进科学和技术研究合作、利用数字化转型、 教育、 创新、 医疗等领域，充分体现两国合作关系中的战略眼光、共同目标和互信。（完）