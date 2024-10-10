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促进印尼与越南企业的对接
该活动由越南工贸部与印度尼西亚贸易部联合举办，吸引两国100多家企业参加。
这是越南和印尼企业了解RCEP更多信息，通过贸易、投资、服务等合作新渠道进行交流和寻求机遇的机会。
越南驻印尼大使谢文聪强调，越来越多的越南和印尼企业正在积极抓住经贸投资机会。自2024年1月至8月期间两国贸易额达到106.9亿美元，比去年同期增长18.06%。
越南工贸部亚非市场司副司长阮福南表示，RCEP将为东盟企业在生产链上进行合作，为扩大包括越南和印尼的产品在内的东盟产品向RCEP市场，特别是中国、日本、韩国市场创造便利条件，为东盟国家创建稳定、长期的出口市场作出贡献。
此外，RCEP的实施还为地区在贸易政策、投资、知识产权、电子商务等方面建立了具有约束力的法律框架，提高了透明度，增强了市场吸引力。
印尼贸易部国际贸易谈判总司长贾特米科·布里斯·维贾索诺表示，凭借RCEP的潜力，未来5年两国贸易额可从现在的137亿美元增加到200亿美元。
会上，印度尼西亚贸易部和越南工贸部代表就发挥RCEP的优势、越南与印度尼西亚贸易合作的成果与挑战、越南与印度尼西亚双边贸易合作前景等问题进行探讨。
会议还对双方企业提出的问题进行了解答。（完）