促进印尼与越南企业的对接

越通社驻雅加达记者报道，10月9日，以“发挥《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的优势为主题的越南与印度尼西亚企业贸易对接会议在印度尼西亚坦格朗市举行。

该活动由越南工贸部与印度尼西亚贸易部联合举办，吸引两国100多家企业参加。

这是越南和印尼企业了解RCEP更多信息，通过贸易、投资、服务等合作新渠道进行交流和寻求机遇的机会。

越南驻印尼大使谢文聪强调，越来越多的越南和印尼企业正在积极抓住经贸投资机会。自2024年1月至8月期间两国贸易额达到106.9亿美元，比去年同期增长18.06%。

越南工贸部亚非市场司副司长阮福南表示，RCEP将为东盟企业在生产链上进行合作，为扩大包括越南和印尼的产品在内的东盟产品向RCEP市场，特别是中国、日本、韩国市场创造便利条件，为东盟国家创建稳定、长期的出口市场作出贡献。

此外，RCEP的实施还为地区在贸易政策、投资、知识产权、电子商务等方面建立了具有约束力的法律框架，提高了透明度，增强了市场吸引力。

印尼贸易部国际贸易谈判总司长贾特米科·布里斯·维贾索诺表示，凭借RCEP的潜力，未来5年两国贸易额可从现在的137亿美元增加到200亿美元。

会上，印度尼西亚贸易部和越南工贸部代表就发挥RCEP的优势、越南与印度尼西亚贸易合作的成果与挑战、越南与印度尼西亚双边贸易合作前景等问题进行探讨。

会议还对双方企业提出的问题进行了解答。（完）