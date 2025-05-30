促进兴安早熟杂交荔枝和兴安蛋型荔枝产销对接

芙蕖县荔枝种植面积1250公顷，其中芙蕖早熟杂交荔枝面积850公顷和兴安鸡蛋型荔枝400公顷。值得注意的是，有105公顷荔枝获得OTAS认证，具备出口日本、澳大利亚和美国市场的条件。

芙蕖县人民委员会副主席武春水表示，2025年芙蕖县早熟杂交荔枝比市场上其他荔枝收获更早，预计从5月30日起开始小规模采摘上市, 6月7日至10日集中采摘上市。由于良好的气候条件和农民在荔枝开花结果期改进的荔枝护理技术，使芙蕖县早熟杂交荔枝产量约达1.45万吨-1.5万吨。同时，兴安鸡蛋型荔枝也将与早熟杂交荔枝同期采收，预计产量为300至350吨。

武春水说，芙蕖县早熟杂交荔枝于2016年获得越南科学技术部知识产权局颁发的商标注册证书，并被兴安省人民委员会评为四星级“一乡一品”（OCOP） 产品。

兴安鸡蛋型荔枝于2020年获国家知识产权局认证商标，同样被省人民委员会评为四星级OCOP产品。兴安鸡蛋型荔枝成熟后呈鲜红色，外观美观，香气浓郁，味道甜美，且在常温下采收后4至5天仍能保持新鲜度和独特风味。

芙蕖县早熟杂交荔枝产量约达1.45万吨-1.5万吨。图自越通社

芙蕖县人民委员会主席尹国环表示，该县主动组织荔枝产销对接会，支持重点种植户和合作社参与本省举办的荔枝及其他农产品促销活动。这为当地种植户和合作社提供了促进生产，接触更多供应商以及向国内外消费者分销农产品的机会。因此，近年来芙蕖早熟杂交荔枝和兴安蛋型荔枝一直深受企业、商贩和消费者青睐。

据种植户反映，目前已有许多企业和商贩前来订购早熟杂交荔枝，待采收季即可供应市场。会上，部分超市、国内企业和当地合作社签署了芙蕖早熟杂交荔枝和兴安蛋型荔枝销售合作备忘录。

芙蕖乡潘巢南乡决进农业合作社主任梅文决表示，兴安蛋型荔枝通过有机化安全种植流程不断提升品质。其果实以饱满、红皮、香甜清爽的特点深受美食爱好者追捧。因此，尽管价格远高于普通荔枝，仍被许多客户选购作为礼品。今年该合作社预计采收100余吨果实，6月初该合作社成员将进入集中采收期。目前已有部分企业与合作社签订大宗采购协议。

兴安省工贸厅厅长武光胜透露，该厅正筹备举办系列贸易促进活动，首站为位于文江县Ecopark都市区、规模50个展位的“兴安荔枝集市”。

武光胜建议相关单位重新核查已签订农产品采购合同的经销企业和商户名单，邀请其参与产销对接，同时承诺全力支持并为贸易促进、产销对接和农业加工业投资创造最有利的条件。（完）