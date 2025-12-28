侨胞与祖国：汇聚智慧，发挥国际经验 为国家发展服务

越南政府已实施多项具体政策和活动以加强与海外侨胞的联系，其中日益强调知识的作用、国际经验的多样性以及全球越南人社群自愿、负责任的参与，其共同目标是服务于国家在日益广泛深入的国际化背景下实现可持续发展。这是悉尼科技大学环境与水中心主任、澳大利亚越南专家与知识分子协会主席严德龙教授在接受越通社驻澳大利亚记者采访时所作出的评价。



严德龙教授高度评价党和政府为侨胞参与国家重大事务建言献策所创设的平台，例如针对党代会决议、文件草案以及重要政策征求意见。他认为，侨胞知识分子、专家社群可通过多种渠道参与各自专业领域创造了条件。



作为旅澳越南专家与知识分子协会主席，严德龙教授表示，协会成员已参与了关于《水资源法》的意见征询、参与了科学技术部的咨询小组工作，并通过国家科技发展基金等项目参与研究方向与创新规划。他认为，近期向侨胞征求意见的内容均属具有长期影响、与发展实践紧密相关、符合海外越南知识分子社群国际经验的重要议题。

然而，严德龙教授指出，建言献策的成效很大程度上取决于组织方式及征求意见的对象。侨胞，尤其是专家群体，通常关注技术政策类议题、实施机制、国际比较和实践经验。当征求意见的目标和范围界定清晰，且与专业领域紧密结合时，侨胞的参与会更加积极且更有深度。



他以关于发展民营经济的第68号决议为例，指出越南的中小企业作用重要，但仍需更多支持机制以释放其潜力。借鉴澳大利亚将中小企业打造成强大创新生态系统的经验，他确认澳大利亚越南专家与知识分子协会愿意分享有效的支持模式和计划，以促进企业、大学和研究机构之间的合作。



严德龙教授表示，在澳大利亚超过30万人的越南人社群，为所在国作出了许多积极贡献，并始终心系家乡。当越南的发展方向能够清晰、稳定地传达，并与长期目标相结合时，侨胞社群，特别是知识分子和专家群体，将更加认同并以切实、持久和建设性的行动积极参与。

侨胞知识分子的普遍愿望是被倾听、被信任，并能通过灵活、透明和长期合作的机制，在各自专业领域获得参与机会。 澳大利亚越南专家与知识分子协会主席严德龙

他认为，侨胞知识分子的普遍愿望是被倾听、被信任，并能通过灵活、透明和长期合作的机制，在各自专业领域获得参与机会。作为桥梁，澳大利亚越南专家与知识分子协会承诺，将继续把在澳越南专家社群的知识和国际经验与国内发展需求连接起来，为推动越南的可持续发展和国际融入贡献力量。（完）