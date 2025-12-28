侨胞与祖国：巩固国家力量 在国际舞台传播越南声誉

许多旅居泰国越南人，其中包括越南知识人分子高度评价党和国家在对待海外越南人社群所采取的主动和创新方式，认为通过建立对话论坛、直接征求意见等做法，清晰地体现了谦逊求教、倾听意见的精神，并将侨胞视为民族不可分割的一部分。这种做法不仅巩固了信任，加强了与祖国的联系，还为进一步有效发挥侨胞社区的知识、经验和国际视野资源在国家建设与发展事业中的作用创造了条件。其中，有意见认为，侨胞分享知识和贡献意见，不仅有助于推动国家建设顺应世界发展潮流，还能助力巩固国家力量，提升海外越南人的声誉和自豪感。



接受越通社驻曼谷记者采访时，旅泰越南人协会秘书长武海先生表示，包括越南驻泰国孔敬府总领事馆在内的越南代表机构组织直接会面交流以征求侨胞对党的重要文件的意见，这不仅仅是收集意见，更是对侨胞作为民族不可分割一部分的角色的认可。他认为，这些论坛让侨胞即使远离祖国，也能有直接参与国家建设进程的参与感。这带来了巨大的信任，帮助同胞们更清楚地了解国内的政策方针，从而将对家乡的情感转化为更有组织性、更高效的切实行动。



武海强调，国家越强大，海外越南侨胞在国际舞台上的自豪感和声誉就越高，而侨胞的成功也为提升越南在国际舞台上的声誉和地位做出贡献。他强调，侨胞社区愿意分享经验、转让技术并提供建设性的反馈意见，从而助力完善政策，使其符合世界发展的共同趋势。

持相同观点的亚洲理工学院（AIT）研究员黄雄孟高度评价越南驻泰国代表机构，如越南驻泰国大使馆，主动组织与在海外生活、学习和工作的越南知识分子、科学家的见面会，认为这是一个正确、务实且具有长远意义的主张。他认为，此类活动不仅体现了越南党和国家在制定党代会决议、文件草案过程中实事求是地倾听意见的精神，还有助于发挥侨胞知识分子队伍的智慧、经验和国际视野。通过这种方式，侨胞能更清晰地感受到祖国的重视和联系，认识到自己是越南民族社区不可分割的一部分。同时，来自国际实践的意见贡献也有助于党和国家文件、政策的制定更加全面、贴合实际，适应当前深度融合的大背景。



黄雄孟认为，在泰国的越南侨胞社区具有巨大潜力，能够为国家发展做出更实质、更有效的贡献。在泰侨胞历史悠久、人数众多，其中有许多知识分子、科学家、企业家和专家活跃于教育培训、科学技术、医疗、经济、贸易和文化交流等领域。这是一笔非常宝贵的智力与社会资源。