侨汇为越南经济注入重要资源

近年来，越南侨汇收入大幅增长，不仅有利于银行增加服务活动利润，而且还服务于越南吸引外汇、补充外汇储备的政策。与此同时，侨汇为企业投资扩大生产经营做出贡献，进而为经济社会发展创造积极的动力。

2023 年侨汇收入达160亿美元

越南国家银行表示，据提供国际汇款转账服务单位的数据显示，2023年，越南侨汇收入达160亿美元，较2022年增长32.5%。其中，2023年越侨汇回胡志明市的资金总额达89.2亿美元，较2022年增长35%。

越南国家银行胡志明市分行副行长阮德令表示，胡志明市侨汇收入的增长除了与海外越南人、劳务输出、世界经济增长等直接相关的因素外，季节性因素也发挥着重要作用。这在年终和农历新年时表现得最为明显，此时侨汇金额高于年中其他月份的平均水平。

目前，越南人移居国外趋势日益增加，汇往越南的侨汇金额逐年增长，使通过银行从世界各国向越南转账和接收汇款的需求不断增加。近年来，越南国内国家商业银行通过多种形式与100多个国家和地区的1000家外国银行和合作伙伴开展国际支付业务。

除了获得越南国家银行许可的代理机构外，银行网点也为回国的海外越南人提供直接将外币兑换成越南盾的服务。此外，许多海外越南人使用国际信用卡，本地支付也是支付流通的资金来源。

为海外越南人对国内投资创造便利条件

越南档案企业协会主席丁世荣在接受记者采访时表示：“侨汇在将外币带入国内方面发挥着重要作用，从而为进出口活动提供外币服务。如果缺乏这一重要资源，经济将面临困难。”

目前，侨汇主要有两个来源，即海外越南人向国内亲戚汇款以及向国外派遣的劳务人员。海外越南人数量大，为了吸引侨汇，越南政府应采取为海外越南人对国内投资创造有利条件的政策，例如允许海外越南人在国内买房。此外，应促进劳务输出活动，从而增加侨汇数额。

金融银行专家阮智孝表示，侨汇在越南经济中发挥着重要作用。侨汇一个特点，就是无需偿还、并非贷款，不与付息期限有关，对接受者不具有约束力等，不像官方发展援助那样，政府必须承诺使用援助来源国的劳动力和技术。为了吸引侨汇，阮智孝建议，应为海外越南人提供关于越南投资机会的最新信息。（完）