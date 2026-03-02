侨汇——信任资本流与发展杠杆

经济增长与稳定的引擎



据国家银行第二区支行的数据，2025年流入胡志明市的侨汇总额达103.4亿美元，占全国侨汇总量的近60%。其中，亚洲地区仍是主要来源地，占比近50%，美洲地区次之，约占32%。欧洲、大洋洲和非洲地区的侨汇也录得积极增长，有助于实现侨汇来源多元化，减少对少数传统市场的依赖。



侨汇的影响不仅体现在改善国际收支、增加国家外汇储备、稳定汇率和抑制通胀上，还强力辐射至消费和投资领域。对数百万家庭而言，侨汇是提高生活水平、改善学习条件、医疗保障和社会福利的重要资源。值得注意的是，侨汇的使用趋势正发生显著转变。如果说过去侨汇主要用于消费和家庭支持，那么如今用于投资、生产和经营的占比日益增加。据胡志明市房地产协会估计，约20-21%的侨汇总额直接投资于房地产领域，相当于每年超过20亿美元。这是一笔可观的资源，有助于推动市场朝着健康可持续的方向发展。



胡志明市人民委员会主席阮文得表示：得益于约280万有直接或间接联系的人口，侨胞群体被视为在智力、管理经验、技术、资金和国际关系网络方面特别宝贵的资源。2025年流入胡志明市的侨汇超过103亿美元，较上年增长8.3%，这不仅反映了这一资金流日益庞大的规模，也体现了侨胞对城市和国家发展前景持久的信心。



“我们视此为‘信任资本流’，它反映了城市的治理质量、行政透明度以及在国际投资版图上的长期吸引力。每一美元侨汇既是经济价值，也是情感、信心，更是对祖国未来的寄托。”阮文得强调。

体制突破，发挥侨汇资源



近年来，涉及越侨和侨汇的相关政策法律体系已有多项重要改革，为侨胞回国投资、生活和工作创造了更有利、透明和安全的环境。2024年《土地法》和修订后的《房地产经营法》中的新规定被视为具有特殊意义的里程碑。定居海外的越南人及有越南血统的外国人首次在获取土地、住房和投资方面确立更为平等的法律地位。明确划分权利和义务，扫除了多年存在的法律障碍，有力巩固了侨胞携款回国的信心。



近期，《至2030年胡志明市发挥侨汇资源效益政策方案》正在强力推进，目标是将侨汇打造成为推动增长和发展模式转型的重要引擎之一。胡志明市着力改善投资环境，简化行政手续，发展现代支付基础设施，同时主动构建机制，将侨胞与创业创新生态系统以及高科技、金融、物流、教育、医疗等优先领域对接起来。



胡志明市领导确定，侨胞不仅是资源，更是发展的行动主体、长期的战略合作伙伴以及共同缔造城市未来的参与者。胡志明市下一阶段的成功与否，将以增长速度、治理质量、行政效能以及发展成果惠及包括海外越南人社群在内的全体人民的程度来衡量。（完）