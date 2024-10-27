供应链地图上的越南：迎来可持续投资浪潮

全球供应链多元化趋势为越南更深入地参与国际生产网络提供了巨大机遇。然而，越南在迎来拓展市场的同时 ，也面临着贸易紧张局势加剧、气候变化、减少碳排放的要求等的许多挑战。

供应链多元化发展的机遇与挑战

世界银行驻越南首席经济学家安德里亚·科波拉(Andrea Coppola)在接受越通社记者专访时表示，作为中国和美国的主要贸易伙伴，在当前供应链多元化的背景下，越南的机遇和挑战并存。

他表示，尽管十多年来全球贸易一直呈下降趋势，但部分价值链已转移到越南。与此同时，越南加深了与美国的贸易联系，并增加了电子或机械等行业的出口市场份额。

根据世界银行的最新数据，2018年至2021年期间，越南企业对美国的出口增长率达近25%。 然而，展望未来，仍然存在许多不确定性，特别是美国对越南太阳能电池板进行反倾销调查。这些迹象表明，世界最大经济体可能在不久的将来采取更严格的贸易防御措施。

提升政策的配套性统一性增加出口价值

安德里亚•科波拉建议，为了提高越南在全球供应链中的地位，需要从低附加值组装转向高价值和可持续的产品制造。这需要政策的配套性统一性，包括贸易自由化、改善海关程序、提升劳动力技能和基础设施建设。

关于贸易自由化问题，他建议越南减少非关税壁垒，以扩大贸易和投资。与此同时，促进贸易一体化，特别是亚洲内部的贸易一体化，有助于扩大市场准入并实现进出口产品多元化。

此外，提高劳动技能和管理能力也是推动技术应用、增强劳动力适应性的关键因素。科波拉还强调对清洁能源基础设施进行投资的必要性，同时确保减少碳排放和满足国际市场绿色出口要求的承诺。

提高抵御自然灾害的能力

除了多元化努力外，提高抵御自然灾害的能力也是越南可持续发展战略的关键所在。

世界银行东亚及太平洋地区首席经济学家阿迪蒂亚•马图表示，从长远来看，越南需要优先制定适应气候变化和自然灾害的供应链政策，同时保护人类生命。

亚行驻越南首席经济学家阮伯雄表示，越南是一个经常遭受自然灾害的国家。因此，增强经济抵御自然灾害影响的能力是一个极为紧迫的问题。

阮伯雄表示，灾后重建过程不仅限于恢复原状态，还需要致力于建设和升级更具可持续性的工程和基础设施。从长远来看，越南需要采取具有系统性的方法来制定抵御自然灾害的标准。

此外，要进一步发展保险市场，特别是应对自然灾害风险的特定产品，因为这是灾后重建的有效工具之一。（完）