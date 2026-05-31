佛历2570年佛诞节庆典在胡志明市隆重举行

越南佛教教会法主释智广长老；越南佛教教会副法主、治事委员会主席释善仁长老；越南佛教教会副法主释圆明莅临庆典。

胡志明市市委、市人民委员会、人民议会、祖国阵线委员会领导代表，部分中央和地方机关代表，越南佛教教会及胡志明市佛教教会的诸位高僧大德，以及众多僧尼、佛子共同出席庆典。

在庆典上，越南佛教教会副法主释圆明长老宣读了越南佛教教会法主释智广长老的佛历2570年佛诞节庆典寄语，强调2026年越南在完成行政区划调整、健全人事、修改若干法典后，进入了奋发图强的新阶段。当一切决策以民为本、为民谋利时，就会产生和谐、共识、团结一心，必定成就美好。

越南佛教教会法主希望诸位高僧大德、僧尼、佛子继续在觉悟与安乐中投身服务，为发扬越南佛教美好的民族传统作出贡献。

越南佛教教会副法主、治事委员会主席释善仁长老强调，两千年来与民族同行，越南佛教始终融入国家历史长河，以护国安民、入世救生为服务理念。

释善仁和尚表示，发愿延续新时代越南佛教入世精神，越南佛教教会呼吁全国僧尼、佛子发扬爱国传统，奉行过“益于道法、利于人世”修行方针，凝聚民族大团结力量；与党和国家同行，在经济社会发展、文化、环境保护、数字化转型、社会民生及维护祖国神圣主权等事业中携手共进。

胡志明市人民委员会副主席陈文七向全市诸位高僧大德、僧尼、佛子致以佛诞节安康、在民族大团结中洋溢着道情法味的祝贺；高度评价胡志明市越南佛教教会及佛子过去一段时间发扬与民族同行的精神，为胡志明市经济社会发展成就作出了贡献。

胡志明市人民委员会领导强调，党和国家始终关心、为包括佛教在内的所有宗教依法活动、履行公民义务创造便利条件，希望并相信胡志明市越南佛教教会将继续开展更多具有切实意义的活动，与胡志明市党委、政府和人民一道，在新纪元建设与保卫祖国事业中作出积极贡献。（完）