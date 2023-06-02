佛历2566年佛诞大典：范明政总理向越南佛教协会致以美好节日祝福

值此2023年阳历——佛历2567年佛诞大典之际，6月2日上午，越南政府总理范明政来到馆使寺向越南佛教协会僧尼和佛教信徒致以节日祝福。

范明政总理强调，在任何历史时期，佛教均本着“护国安民”精神和 “道法-民族-社会主义”方针为祖国建设和捍卫事业做出应有的贡献。多年来，佛教的佛事和社会活动不断创新，切合实际，以人为本；各项慈善、人道主义活动和社会保障工作一向受到佛教信徒和人民群众的大力支持。

范明政总理强调，党和国家高度评价佛教已积极参与并为新冠肺炎疫情防控工作做出物质贡献和精神贡献；与全国人民齐心协力，攻坚克难，打赢疫情防控阻击战，为推动经济社会复苏和发展做出贡献。

另一方面，通过三次成功举办联合国卫塞节（VESAK），越南佛教协会已为世界佛教发展并提高越南佛教、风土人情在国际友人心目中的地位和作用做出了重要的贡献。

范明政总理对越南佛教协会、国内外僧尼和佛教信徒对国家所做出的的巨大贡献给予充分认可和高度评价。

范明政总理指出，党和国家坚定落实尊重并保护公民宗教信仰自由权利的政策；确保各项宗教活动按照越南国家所公认的法律、宪章和条例进行；有效实现宗教团结、民族大团结目标；弘扬宗教的文化价值和优良道德传统，调动宗教资源投入国家的发展事业等。

2023年对越南佛教协会来说具有重要的意义，因为这是开展2022-2027年任期越南佛教协会第九次全国代表大会决议中所提出的活动计划的第一年。

范明政总理要求越南佛教协会继续弘扬团结传统，动员僧尼和佛教信徒有效落实党的路线、主张和国家的法律政策；积极响应各项爱国竞赛活动，主动参与并有效开展慈善活动、人道主义活动、社会保障工作；凝聚民族大团结力量，为建设一个富强、繁荣、幸福的越南国家贡献智慧和力量。

越南佛教协会中央治事理事会主席释善仁强调，佛教一向与民族的安危相伴身旁。在和平时期，佛教始终为国家建设与发展事业做出贡献，在战争时期则与全国人民共同保卫祖国。在疫情爆发期间，各位僧尼已同党、国家、整个政治体系和人民群众并肩同行渡过疫情难关。平均每年越南佛教协会向社会保障工作和慈善活动捐赠约2万亿越盾。

今后，越南佛教协会将继续引导全国僧尼和佛教信徒有效落实党的主张和路线、国家的法律、协会的宪章，为祖国建设和捍卫事业以及建设繁荣强大、人民幸福的国家做出积极的贡献。（完）