低生育率后果：劳动力短缺的警告

根据越南卫生部人口司的报告，越南替代生育率出现过去12年来最大幅度下降的情况，预计未来几年将继续下降。目前全国有21个省市生育率较低，部分省份生育率极低，集中在东南部地区、九龙江三角洲和部分中部沿海省份。

其中，东南部地区生育率下滑幅度较大，例如：1999年，一名妇女生育2.9个孩子的比例，而现在仅为1.56个。低出生率省份约占全国人口的39.4%，因此对国家可持续发展进程影响巨大。

如果低生育率长期持续，将对人口规模和人口结构产生直接而深刻的影响，并留下劳动力短缺、人口快速老龄化、人口数量下降等诸多后果，对国家可持续发展产生巨大影响。

目前，全球约有55个国家制定了提高生育率的政策。然而，生育率低国家实施提高生育水平政策的结果有所不佳。

越南正处于人口老龄化过程中，而且是世界上人口老龄化速度最快的国家之一。发达国家从人口老龄化阶段过渡到人口老龄阶段需要几十年甚至上百年的时间，而越南只用了26年。预计，到2036年，越南将成为人口老龄国家，到2049年，越南将成为人口“超老龄”国家。人口从年轻社会向老龄社会的转变将对国家、区域和全球层面产生多维度的影响。

如果生育率继续以目前的速度下降，而没有解决方案，到2054年至2059年阶段，越南人口将出现负增长，并且下降速度越来越快。

越南卫生部副部长杜春宣指出，人口是建设和保卫祖国事业中最重要的因素。人口工作是一项战略任务，既紧迫又长期；是全党全国人民的事业；继续把人口政策的重点从计划生育转向人口与发展。

为实现既定目标，越南卫生部继续评估人口工作现状及其影响国家可持续发展的因素，为主管部门决定越南未来经济社会发展方向，特别是制定人口老龄化和生育率下降相关政策建言献策。（完）