传播越南风味 ：将美食打造成为国家品牌

越南饮食文化协会表示，《提案》将使不同群体在三大领域上受益。首先是营养科学，受众是人民、包括消费者和菜肴使用者。该提案有助于提供有关食材原料来源、搭配不同地方特色食材和调料的烹饪方法的实际信息，从而提升各种菜肴营养价值并向人民和企业普及营养知识等。其二是饮食经济，受众为从事食材原料和食品供应、食品烹饪和旅游发展的企业、地方和生产商，从而为推动食品经营企业和食材供应链发展，提高产品质量、文化价值，促进饮食产品多元化和质量提升注入驱动力。其三为饮食文化，力争向国内人民和国际社会推广介绍越南各地特色菜肴，为通过各地饮食文化推广旅游形象做出贡献。《提案》分为三个阶段。具体，2022年收集越南300道经典菜肴相关数据并精选出100道特色菜肴活动。其后，2023年，越南饮食文化协会将继续收集1000道菜肴的相关数据并建成越南饮食综合数据库。与此同时，选出最具特色和代表性的各地菜肴，从而建设创业经济模式，为提高越南饮食在世界地图上的地位奠定基础。同时，协会也利用提案价值根据各地方特色或传统文化主题创建越南菜单，为外交工作、文化交流和旅游推广提供服务。到2024年，协会将对越南饮食数据库进行数字化转型并将其转为越南饮食地图，力争建立引入3D虚拟现实技术的越南美食博物馆和实际美食博物馆，为国内外游客提供服务以及将越南饮食打造成为国家品牌等。在越南，饮食文化是最生动、最丰富的特征之一，凝结成越南文化特色。越南饮食文化的独特性体现在菜品烹饪、摆盘和品尝过程中使用取自大自然的食材，香料搭配中的讲究，传统与现代的结合、东西方风格和哲理的互补融合。可以说，美食旅游是具有典型性、独特性的产品之一，其反映国家和当地社区的文化特色，给游客留下深刻的印象和难忘的体验。因此，做好美食旅游宣传推广工作将对推广越南旅游品牌乃至国家品牌做出重要贡献。（完）