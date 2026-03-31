“传承红色基因”中越青年演讲会在河北师范大学举行

据越通社驻中国记者报道，3月30日，以“传承红色基因”为主题的中越青年演讲会在河北师范大学举行。共青团中央代表、石家庄市政府代表，以及来自越南国内8所高校的150名师生代表与河北师范大学学生共同参加了此次演讲会。



该演讲会是为期8天（从3月25日至4月1日）的越南青年“红色研学之旅”之“理想之光”研学营框架内的核心活动。

在开幕致辞中，共青团中央国际联络部部长董霞强调，毛泽东主席、胡志明主席及两党两国老一辈领导人基于共同的理想信念相识相知，共同缔造了中越“同志加兄弟”传统友谊。青年一代需发扬传统友谊，连接红色基因，让中越友谊的火炬代代相传、永不褪色。董霞还强调，青年应把握能源、人工智能、绿色发展等领域机遇，为世界和平稳定贡献正能量。



河北省石家庄市副市长李为军在欢迎致辞中表示，近年来石家庄与越南多个城市在经贸、社会等领域保持着友好关系。他希望越南青年以此活动为起点，增进互信，携手传承友谊。



胡志明市国家大学下属人文社会科学大学副校长刘文决认为，“红色研学之旅”不仅是一项交流活动，更是越中两国青年在共同迈向可持续发展价值征程中，联结传统与现代、沟通历史与未来的对话空间。

刘文决强调，在科技爆发和国际集成的背景下，青年一代的作用愈发重要，年轻一代的作用日益关键，迫切需要具备专业素养、国际视野及卓越的应变能力。据此，青年需在理想、知识和相互理解的基础上实现正确发展。“红色基因”精神并非抽象概念，而应通过严肃的学习态度、尊重差异以及为共同价值开展合作等具体行动来体现。此次旅程所带来的的体验将转化为持久价值，助力培育越中两国青年间的友谊。



演讲会期间，两国青年就自身关注领域及贡献发表了专题演讲。此前，在越南青年“红色研学之旅”之“理想之光”研学营活动期间，3月29日，河北中医药大学和河北科技大学分别举行了专题座谈及青年对话。两国青年围绕“科技创新促进青年发展”和“青年携手共建绿色未来”两大主题展开对话。



在华参加为期8天的研学营期间，越南学生代表团在云南和河北两省开展了多项有意义的活动，包括：出席“胡志明在中国”专题座谈，参观胡志明主席在昆明的旧居纪念馆，与云南大学、云南师范大学学生交流对话，并分享了新时代青年的角色、使命与理想。（完）