传承历史文脉 加强越老“战略对接”

越通社驻老挝记者报道，值此纪念《越老友好合作条约》签署49周年（1977年7月18日—2026年7月18日）之际，7月16日，越南驻老挝大使馆与老挝越南文化中心、Star Telecom（Unitel）公司在万象联合举办越南电影《红雨》专场放映活动。



这是一项具有深远政治意义的文化活动，旨在将越老关系中“战略对接”内涵落实到文化交流和对外宣传领域。此次活动不仅是重温光辉历史的重要平台，也是推动两党、两国和两国人民之间伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系提质升级的良好机会。



老挝人革党中央书记处书记、国会副主席顺通·赛雅佳（Sounthone Xayachak），前中央政治局委员、前政府副总理兼国防部长占沙蒙·占雅拉（Chansamone Chanyalath），前中央政治局委员、前中组部部长占西·坡西坎（Chansi Phosikham），以及老挝人革党各位中央委员、各部门领导及两国媒体代表一同出席活动。



双方代表合影。图自越通社

越南驻老挝大使阮明心在活动上发表讲话时强调，1977年签署的《越老友好合作条约》具有重大历史意义，为深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系奠定坚实的政治和法律基础，同时也为双方在新发展阶段全面深化战略对接奠定了坚实基础。



阮明心强调，电影《红雨》是一部用影像谱写的壮丽史诗，真实再现了保卫广治古城81昼夜的英勇战斗，帮助当代人更加珍视前辈们的牺牲奉献，进一步增强维护和平的责任意识。此次活动也是贯彻落实越共中央关于文化和科技发展，深化对外宣传领域合作的的决议的生动实践。



《红雨》电影专场放映活动取得圆满成功，在老挝观众和旅老越南人社群中引发了强烈共鸣和积极反响。凭借卓越的艺术品质，《红雨》荣获2025年越南电影节故事片单元金莲花奖、2025年 “金风筝奖”，并作为越南电影代表参评第98届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖。这部影片真正成为连接历史与现实的桥梁，激发了人们的爱国情怀和崇高理想。此次放映活动的成功举办，也为青年一代深入认识和平的宝贵价值以及越老两国人民牢不可破的团结友谊发挥了积极的教育作用。（完）