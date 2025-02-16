传承与弘扬顺化兴村民间绘画艺术

顺化市顺化郡阳努坊兴（Sình）村的民间绘画已有400多年的历史，不仅以其独特视觉艺术备受推崇，还与民众精神文化生活息息相关，成为顺化古都的文化特色。

为了保护和发展这一独特的民间艺术，当地政府努力开展绘画技艺传承和弘扬活动，发展民间画手工艺村，激发乡村旅游新活力。

兴村民间绘画的独特之处

每年春节到来之际，兴村绘画制作气氛又热闹起来，兴村画从使用目的到创作方式和技法都独具特色。

据其友福艺人介绍，兴村画制作工艺有了数百年的历史，在兴村成立不久后就出现。兴村画的祖师爷是北宁人。因此，兴村画与东胡画有许多相同之处。不过，东胡画主要用于装饰，而兴村画则服务于信仰活动，如祈福消灾仪式、春节时的祭祀活动，之后会被焚烧。

兴村民间画完全是手工制作的，主要分为人物画、静物画和动物画三种。制作工艺包括裁纸、木印、晒干、调色、上色等多个环节。每幅画都用一幅完整的木版印制，具有不同的图案和形状，由民间艺人亲手制作并按自己的经验调色，因此每幅画作都是独一无二的。

兴村画布局简单自然，却十分生动，色彩鲜艳，彰显了浓郁的顺化文化色彩。目前，兴村有20多户从事传统绘画，通常在农历十月到新年一月初最为繁忙。

守护顺化传统文化

历经沧桑，兴村人仍在努力守护祖先留下的遗产。如今，兴村民间画不仅服务于春节期间的祭祀活动，还具有装饰目的，包括八音画、五谷丰登画、日常生活画等派系。

民间艺人其友福表示，当兴村民间绘画复兴政策出台时，他努力寻找失踪多年的绘画木板，动员村里的人根据古木板刻了新木板，向年轻一代传授绘画工艺。

目前，民间艺人其友福家已经成为游客参观体验兴村画制作工艺的目的地，为宣传推广这种民间艺术做出了积极贡献。

阳努坊人民委员会主席阮文斋表示，近年来，坊委和地方政府为保护和弘扬兴村民间画技艺出台了许多政策和措施，创造更多就业机会，增加村民收入，如开设兴村民间画创作培训班、发展乡村旅游，提高游客体验感，从而弘扬兴村民间画的独特价值，为丰富顺化传统文化做出贡献。（完）