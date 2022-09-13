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伟大领袖胡志明主席—中越友好事业的共同缔造者
郗慧强调，“胡志明主席一生质朴，平易近人，深受中越两国人民爱戴”。“作为联合国教科文组织公认的世界文化名人，胡志明主席的中文功底十分深厚，对中国文化有深刻了解，他将中越关系喻作如手和足，如兄和弟，赞颂中越友谊“恩深、义重、情长”。
郗慧表示，作为伟大的国际共产主义战士，胡志明主席始终强调发展国际关系要重情义，重视同志和兄弟之情，认为五洲四海一家亲，要为增进世界团结而奋斗。胡志明主席的外交思想与中国老一辈革命家的外交思想不谋而合。
时至今日，由毛泽东主席和胡志明主席等两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的中越传统友谊不断发扬光大，两国全面战略合作伙伴关系不断得到巩固和深化。进入新时代，中越双方要从两党近百年友好交往、并肩奋斗的光辉历程中汲取智慧和力量，不断赋予中越关系新的时代内涵，朝着构建具有战略意义命运共同体的目标砥砺奋进，为两党两国关系和社会主义事业发展不断注入新动力，为地区乃至世界的和平稳定和繁荣作出新贡献。
“胡志明给人类的遗产”国际研讨会是值此联合国教科文组织（UNESCO）有关向胡志明主席授予“越南民族解放英雄和杰出文化家”称号的第24C/18.65号决议通过35周年（1987-2022）之际举行的。（完）