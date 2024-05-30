会安和岘港位居2024年全球十大最佳远程工作目的地名单榜首

著名旅游杂志《Travel+Leisure》亚洲版5月28日公布专为电子数字游牧民设计的出版物《Freaking Nomads》列出的 2024 年数字游牧民的十个最佳目的地排行榜。



其中， 越南会安、印度德里和马来西亚吉隆坡位列前三，紧随其后的是越南岘港和印度孟买。



新冠肺炎疫情（COVID-19）之后，远程工作日益流行。根据远程工作趋势研究公司WFH Research的报告，截至2023年，12.7%的全职美国人从事远程工作，预计到2025年，这一比例有望增至22%。



《Freaking Nomads》根据远程工作签证的便利性、生活成本、房租和其他费用、联合办公空间和宽带和移动速度等指数进行考察。



岘港市以71.32分排名第4。图自agoda

根数上述因素，越南会安市以73.94（满分100）的总分排名第一。会安被誉为越南海岸上一颗隐藏的宝石，在生活成本方面排名第三，在签证便利性方面排名第 34。



作为联合国教科文组织世界遗产的会安还保存着完好的数百年历史的建筑，蜿蜒的街道上挂满了五颜六色的灯笼，营造出神奇的氛围。会安古老美景将吸引希望在世界独特角落改变工作空间的数字游牧民。



另外，岘港市以71.32分排名第4，其生活成本排名第10，签证便利性排名第34。



岘港以其充满活力的海岸线和出色的自然美景而闻名，五行山等令人惊叹的风景激发了数字游牧民的灵感。（完）