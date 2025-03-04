优先支持越南妇女接触和应用数字技术和人工智能

阮氏清强调，越南一贯重视并为确保性别平等和增强妇女权能做出坚定承诺。越南国会和政府不断完善性别平等政策法律体系，将性别平等内容纳入经济社会发展政策、战略和计划的制定之中。

2025年1月1日，越南正式担任联合国妇女署2025-2027任期执行局成员国。越南将为联合国妇女署的计划和方案制定过程做出积极贡献，以更好地满足联合国成员国的共同目标，特别是实现可持续发展目标和未来峰会的文件。

阮氏清表示，她将出席于2025年3月10日在美国纽约联合国总部召开的联合国妇女地位委员会第69届会议并在会议上发表演讲，其中将提出越南的关切和建议，以推动1995年《北京宣言》和《行动纲领》的实施，特别是促进性别平等和妇女进步事业，同时分享越南的成就和经验。

关于未来的合作方向，阮氏清建议，在2022-2026年越南联合国妇女署战略框架内，联合国妇女署继续与越南政府密切合作。其中，继续推动在越南的合作计划和项目，优先支持妇女接触科学技术；在培训和提高妇女能力方面应用数字技术和人工智能，为妇女创造更高质量的就业机会；提升妇女在政治、经济和社会领域的作用；支持实施国家妇女、和平与安全行动计划。

阮氏清与联合国儿童基金会驻越南副代表米凯拉·鲍尔交谈时强调，越南始终视联合国儿童基金会为重要发展伙伴，几十年来其为越南儿童关爱、教育和保护工作作出了许多切实贡献。

阮氏清建议，联合国儿童基金会大力动员支持越南的儿童保护和照顾工作的各种资源，实现与儿童相关的可持续发展目标；为贫困、偏远地区以及受自然灾害和气候变化影响严重的地区提供更多支持；加强关于儿童政策的合作咨询，并提升儿童工作者的业务能力。

联合国妇女署驻越南代首席代表卡罗琳·尼亚梅蒙贝和联合国儿童基金会驻越南副代表米凯拉·鲍尔高度评价越南在优先实施促进性别平等和儿照顾的政策和计划方面所作出的努力，并强调，联合国妇女地位委员会第69届会议具有重要意义，标志着在制定性别平等目标和增强所有妇女和女童的权能的重要里程碑。

联合国妇女署常驻越南代首席代表希望，越南将动员全球团结，推动有意义的政策改革，并采取具体行动，为所有人创造一个更加全面和公平的科学、技术和创新生态系统，确保妇女和女童不仅是参与者，更是塑造科学、技术和创新未来的领跑者。（完）