优先将ODA资金用于重大项目 全面评估投资效益与贷款利率

6月17日上午，越南政府副总理阮文胜在政府总部主持召开有关公共投资资金拨付进度及解决ODA项目困难的会议时强调，在当前形势下，需要转变对ODA资金的使用思路。如今，ODA已不再主要是过去那种高度优惠的融资来源，大部分资金属于通过谈判协商获得的贷款，利率具有一定商业属性，因此必须更加审慎地计算资金使用效率。



阮文胜表示，为实现较高经济增长目标，必须有效发挥投资、出口和消费等传统增长动力的作用，其中ODA和外国优惠贷款资金仍然具有重要意义。但目前相关资金拨付进度较慢，尚未满足发展需求，必须尽快加以解决。



据财政部介绍，2026年前六个月，越南ODA和外国优惠贷款资金筹集工作取得积极进展，新获批准的贷款项目建议总额约16.96亿美元，同时完成签署3项外国贷款协议，总金额近5.86亿美元。



然而，截至6月15日，外国资金来源公共投资的拨付率仅达到年度计划的9.99%，明显低于全国公共投资平均拨付水平。目前仍有1个中央机构和13个地方尚未完成任何ODA资金拨付。



各部委和行业代表认为，造成拨付进度缓慢的主要原因包括征地拆迁工作滞后，招标和合同签署周期延长，项目准备阶段存在诸多障碍，国内法规与捐助方要求尚未完全衔接，部分地方制定资金计划与实际情况不符等。



日本国际协力机构（JICA）资助建设的安舍污水处理厂项目（2013—2025年），旨在改善居民生活环境和生态环境。图：越通社发。

为加快项目实施进度，阮文胜要求项目主管部门和业主单位集中力量完成征地拆迁工作，并将其视为项目开工建设的先决条件。各部委、行业和地方负责人须对项目实施进度向政府和政府总理承担全面责任。



对于新项目，阮文胜要求征地拆迁工作与贷款谈判、协议签署同步推进，或在贷款协议签署前基本完成，确保贷款生效后项目能够立即启动。必要时可研究将征地拆迁内容从外国贷款项目中单独划出实施。



阮文胜责成财政部审查2026年资金计划调整需求，及时将资金调配至具备较好拨付能力的项目；同时研究修改《公共投资法》、《国家预算法》及相关法律法规，消除外国资金项目实施过程中的制度障碍。



财政部还需会同外交部及有关部门全面梳理ODA资金接收、管理和使用过程中存在的困难和问题，对超出权限范围的事项进行汇总，并于6月26日前向政府和政府总理报告。



外交部负责在6月20日前提供外国捐助方在ODA和外国优惠贷款项目实施过程中存在困难的相关信息，以便有关部门及时协调解决。



阮文胜同时要求各部委、行业和地方采取更加有力措施，加快公共投资资金特别是ODA资金的拨付进度，为实现2026年及未来几年经济高增长目标作出贡献。（完）