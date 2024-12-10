优先发展乡村旅游——全球可持续旅游的基础

12月10日上午，越南文化体育旅游部同联合国世界旅游组织（UN Tourism）和广南省人民委员会在广南省升平县联合举行第一次乡村旅游国际会议和暨第二次联合国旅游组织最佳旅游乡村网络年会，吸引来自50个国家和地区的300名代表出席。

越南文化体育旅游部副部长胡安峰表示，此次会议是与会代表讨论、分享经验并凸显了旅游业在促进农村发展作出的重要性和贡献的机会。会议围绕国家和地方促进旅游乡村发展的政策；吸引当地社区参与旅游业发展并赋予当地社区权力；开发旅游产品、促进创新并促进农村目的地的市场准入等三个主题。

多年来，乡村旅游不仅推动经济社会发展，调整农村经济结构，而保护景观、生态和环境的价值，保护美好传统文化特色，缩小城乡居民收入和价值观享受差距。因此，与会代表提出乡村旅游发展政策的方向，推动农村目的地的旅游业发展，为可持续发展经济、社会和环境等三个支柱作出积极贡献。

据越南文化体育旅游部的消息，凭借资源优势和丰富的文化特色，近年来，旅游业注重开发独特的农业和乡村旅游类型和产品，吸引游客的眼球并实现越南旅游产品的多样性。乡村旅游产品促进了旅游线路连接，拓展了乡村旅游游客迎接空间。相反，乡村旅游是通过改变人民生计、促进农产品的销售、增加人民收入、支持传统工艺发展等方式促进农业农村发展的重要因素。

联合国世界旅游组织执行主任佐里察-乌罗舍维奇（Zoritsa Urosevic）强调，此次会议是该组织寻找开发和推广乡村旅游产品、应用新倡议并助力促进旅游业复苏和可持续发展的一个重要里程碑。 值此机会，广南省人民委员会举行针对当地乡村旅游和文化旅游产品的考察活动。

与会代表和游客能够体验茶桂蔬菜种植村，了解清河陶瓷村陶瓷制作艺术并游览会安古镇。这也是广南省推广当地文化和风土人情，吸引游客前来观光，促进包括广南省在内越南与世界旅游组织和其成员国、组织和旅游乡村的紧密有效合作关系。（完）