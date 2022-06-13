企业界是安江省经济发展的核心

安江省人民委员会副主席黎文福在13日举行的“2022年上半年与企业对话”会议上发表讲话时强调，各家企业、企业界和投资者对该省经济发展起到重要作用同时是该省经济发展的核心。

安江省计划与投资厅副厅长庄功强表示，在遭受新冠肺炎疫情两年的影响后，截至目前该省经济正呈现强劲复苏和发展势头。他表示，面临最多困难，遭受疫情最大影响同时对该省经济发展和增长产生深入影响的产业正是旅游服务业。但在开展落实政府关于“安全灵活适应和有效控制新冠肺炎疫情”的临时规定的第128号决议后，该领域渐有起色并快速增长。其充分体现了该决议对安江经济发展的重要性和巨大意义。

疫情得到控制后，安江省已恢复运行连接22个省市的长途客运班线。全省共有8个拖轮码头、内河码头127个, 截至目前全都恢复正常运行，确保客运和货运畅通，推动经济发展。

目前，该省各工业区、产业集群内外的企业都复产复工并尽快复苏。许多工厂已提升生产能力，满足货物供应需求，满足国内外伙伴的订单需求。

安江省企业协会副主席阮氏金芝认为，疫情后，该省中小型企业在贷款、用工等方面都面临许多困难。协会建议安江省采取措施来帮助中小型企业，在税务、社会保险、招聘员工等方面提供支持。

安江省运输协会主席阮玉春认为，疫情后该省运输行业已复苏，然而近期成品油价上涨，致使该省运输企业面临许多困难。他建议省人民委员会建议各中央部门在短时间内减免针对的税收，帮助运输业拥有足够时间实现复苏。

安江省人民委员会副主席黎文福再次强调了各家企业、企业家和投资者的作用，强调该省领导一致以不同形式同企业和投资者并肩同行，纾解政策、经营条件等方面的障碍和困难。

对话会上，安江省领导已一一解答企业提出的问题。

安江省人民委员会主席阮清平在会议上发表总结讲话时强调，该省确定，赴该省投资兴业的企业取得的成功就是衡量该省成功的标尺。因此，该省一直将行政改革视为突破口，以企业接触和援助工作视为创造变化和提高该省竞争力的核心。

阮清平强调，该省政府一直与企业并肩同行，以不同形式同企业对话，即时把握他们的需求和尽快扫清企业面临的障碍, 为企业发展创造便利条件。（完）