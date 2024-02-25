企业充分挖掘优势 快速融入全球供应链

经济专家认为，供应向消费市场靠拢以降低风险的趋势日益明显。跨国公司目前也正在制定将供应链转移，使生产厂更靠近消费市场，并实现供应链多样化的战略，而不是像以前那样只将生产工厂集中在少数国家。其中，越南是世界上许多企业和集团优先选择的投资目的地之一。

Manutronic越南股份公司副总裁冯英俊表示，全球供应链的迁移既带来了机遇，也带来了挑战。不仅是Manutronic，电子行业的其他企业也有机会参与全球供应链，扩大生产和业务活动以满足客户需求，并为工人创造更多就业机会。

不过，这种迁移也给国内配套产业企业带来了不少挑战。来自拥有系统基础设施和多年经验的国家的企业也将要求参与该链条的企业满足许多高要求。

具体来说，越南国内企业必须满足合作伙伴的高要求，如集高科技、质量于一体的产品，要求符合市场性质和竞争的合理成本、快速的交付和交货速度。为了满足这一要求，越南需要拥有高素质和有能力的人力资源，以吸收来自迁往越南的企业的科学技术。

越南配套产业协会副主席兼秘书长张氏志平女士表示，在制造业领域，越南配套产业企业以为汽车、电子、摩托车等提供零部件的中小企业为主。越南企业的优势在于需要机械与工人和工程师的技能相结合的生产阶段。比如，越南向全球市场的电线组件出口情况非常好，因为该产品需要机械和工人技能的结合。

KORI Beauty 集团股份公司总经理阮环宇表示，在当前背景下，为了更深入地参与全球供应链，越南企业应彻底改变思维，以满足客户需求。企业需要投入10-20%的资源进行研发，才能够生产出技术含量高的产品，并与日本、美国、中国、印度等进行竞争。

同时，企业还应有效部署满足ISO9001、ISO14001等国际标准的管理工具，提高专业水平和增强国际大型企业对越南企业的信任，促使他们选择越南企业参与其主要供应链。（完）