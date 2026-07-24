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以高度负责的精神加快边境地区寄宿制学校项目施工进度
工作代表团重点检查了光中、茶岭和光汉三所九年一贯制寄宿学校建设项目。有关各方正全力加快各项工程施工进度，确保于8月30日前竣工。针对施工过程中存在的人力不足和工期紧张等困难，越南国防部已调派数百名干部、战士参与施工，实行三班连续作业，并与承包商施工人员密切配合。凭借高度的政治决心和各方力量强烈的责任担当，项目建设进度不断加快，多个施工项目已克服困难，按计划顺利完成。
光中九年一贯制寄宿学校占地4.3公顷，调整后的总投资额约为2400亿越盾。目前，项目已完成约58%的工程量，近220名干部、战士和施工人员正在现场参与建设。
茶岭九年一贯制寄宿学校占地5公顷，总投资额2550亿越盾，是第一阶段11所学校中建设进度最快的项目。目前已完成81%的工程量，300多名施工人员、干部和战士参与建设，各主要工程正在收尾，预计将于2026年7月30日前基本建成。
光汉九年一贯制寄宿学校因地基土质较弱，需调整基础结构施工方案，建设过程中面临一定困难。目前，该项目已完成约50%的工程量，共有283名干部、战士和施工人员参与建设。
阮伯力中将对高平省、投资方和承包商以及广大干部、战士已不懈努力，团结协作，攻坚克难，全力加快边境地区教育工程施工进度给予充分肯定和高度赞扬。他要求各方参建力量继续发扬高度负责的精神，从严守牢工程质量安全底线，力争按期完成各项主要工程，确保于2026—2027学年可投入使用。
经过8个月的施工，高平省各所九年一贯制寄宿学校建设已进入全面冲刺阶段，力争保障边境地区学生2026—2027学年的学习需求。截至7月18日，高平省边境各乡11所寄宿制学校建设项目正持续加快推进，工程建设取得积极进展，目标是在新学年开始前投入使用，及时满足学生就学需求。（完）