以越南家庭为基础激发民族内生动力

家庭——越南文化价值体系的起点



2026年6月，越南全国各地纷纷举办响应6·28越南家庭日的活动，如：建设幸福家庭论坛、行为处事竞赛、表彰文化家庭、展览、座谈会等。这些活动不仅增强了社区凝聚力，更肯定了家庭始终是精神支柱，是守护和传播民族持久价值的地方。



全家一起参加第三届广南省家庭日活动的比赛环节。图自越通社

胡志明主席关于家庭的思想至今仍具有重要价值。他老人家曾肯定：“许多家庭汇聚才成为社会，家庭好社会才会好。”据此，国家的可持续发展不仅依赖经济、科技，还取决于每个人的素质以及从每个家庭形成的文化基础。



近年来，越南颁布了多项关于越南家庭发展的主张和政策。2001年，政府选定6月28日为越南家庭日，以弘扬传统和增进家庭成员之间的情感联系。建设温饱、进步、幸福、文明家庭的各项运动持续开展，为保护家庭、家族的传统价值作出了贡献。



然而，越南文化体育旅游部基层文化、家庭与图书馆局局长宁氏秋香表示，在工业化、融入国际和数字化转型的影响下，越南家庭正在发生深刻变化。结构、功能和价值体系的变化既创造了发展机遇，也带来了挑战，如家庭暴力、养老压力、代际差距以及一些传统价值观的衰退。互联网和社交媒体的发展也给家庭带来了利弊两方面的影响。



建设家庭价值体系——民族的内生力量



越共中央政治局第80-NQ/TW号决议确定，在国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为准则的基础上发展越南人。其中，家庭价值体系包括四个核心要素：“温饱、幸福、进步、文明”。这些要素紧密关联、相互补充，为形成文化价值体系和国家力量奠定基础。



专家强调，家庭是产生、培育和传承文化价值的首要环境。要建设幸福、进步的家庭，需要同时发展经济和适当的社会保障政策，保障人民的生活条件。



参加“家庭驿传（Family Ekiden）跑”活动的一家人抵达终点时的喜悦。图自越通社

越南社会科学翰林院社会学与心理学研究所邓氏花副教授建议建立国家家庭价值体系指标体系，将家庭政策与地方实际相结合。



得乐省中部与西原地区社会科学院张氏幸博士认为，需要转变思维，从分散管理转向综合治理，从帮扶转向投资发展，从处理转向预防，从经验转向科学数据。



专家们也建议将家庭价值体系教育纳入普通教育，推广文化家庭、幸福家庭、学习型家族等模式，同时加强国家、学校、社区与每个家庭之间的协调配合。



据此，建设家庭价值体系不仅是每个家庭的事情，更是整个民族的文化基础。一个充满爱、有纪律、好学、幸福的家庭将有助于培育有仁爱之心、有责任感的人，从而为国家在新发展阶段创造持久的内生力量。（完）