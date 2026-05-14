以色列航空拟10月24日开通特拉维夫直飞河内航线 每周3班波音787

据越通社驻特拉维夫记者报道，5月12日，越南驻以色列大使馆与商务处在以色列航空公司总部同该航空公司领导层举行了工作会谈，讨论推动和支持开通从以色列直飞河内航线的事宜。

出席会议的有一年祝以色列商务参赞黎泰和及越南大使馆代表严春海灯；以色列航空公司商务总经理什洛米·扎夫拉尼、国际合作经理斯坦利·莫赖斯、合作伙伴与航空管理总监安娜·戈尔德。

会上，什洛米·扎夫拉尼先生高度评价越南市场的潜力与前景，认为其符合该航空公司向东拓展航空合作的战略。以色列航空公司正计划开通从以色列直飞河内的航线，并请求越南驻以色列大使馆商务处提供支持。首航预计将于2026年10月24日从特拉维夫本·古里安机场起飞，前往河内内排国际机场。在2026年10月24日至2027年3月25日的试航阶段，该航司将保持每周3班的频率，使用波音787梦想客机。

黎泰和对以色列航空公司的计划表示欢迎，并表示商务处愿意提供支持，协助该航司对接合适的越南合作伙伴。他强调，越南市场正成为众多国际投资者、商人和游客（包括以色列在内）颇具吸引力的目的地。

近期，越以双边自由贸易协定自2024年11月生效，为双方合作注入了强劲动力。许多以色列企业、投资者和游客关注越南市场。

以色列航空公司方面请求越南驻以色列大使馆商务处保持经常性联系，以继续支持该航司拓展合作。商务处已解答并指导了关于申请飞行许可、机组人员签证等相关手续，以便该航司向越南主管职能部门办理。

此前，越南驻以色列大使馆商务处已支持以色列阿尔基亚航空公司自2026年1月5日起开通直飞河内的航线，并正继续支持该航司申请开通从特拉维夫直飞胡志明市的航线。

以色列各家航空公司开通直飞越南的航线，将为各国企业、投资者、游客的出行及货物运输提供便利，从而增进相互了解，进一步推动两国多领域合作关系。（完）