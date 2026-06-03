以色列技术专家：越南应优先发展数字教育、人工智能和绿色能源

以色列前高级技术专家梅尔·沙列夫（Mel Shalev）在接受越通社驻特拉维夫记者采访时表示，越南最大的资源不在于资金或自然资源，而在于人才，尤其是年轻一代以及深植于民族文化中尊师重教、崇尚学习的传统。



梅尔·沙列夫曾与越南合作伙伴有数十年工作、研究与合作的经验。他表示，25年前首次到访首都河内时，给他留下最深刻印象的就是越南人对贤才的尊重以及好学精神。他认为，这是一种并非所有国家都具备的特殊竞争优势。因此，越南需要继续加大对教育的投资力度，维持优质年轻人力资源，并不断提升培训质量。



他认为，人工智能的发展正在对全球教育领域带来深刻的变化。越南应利用这一趋势来提高教学与学习效果。



他建议越南须集中发展教育科技（EdTech）、软件工业、绿色能源、生物技术与农业科技、消费电子与半导体产业等五个核心领域。



谈到战略技术产品的开发课题时，梅尔·沙列夫认为，企业和经济体若想实现可持续发展，都必须参与国际合作网络。



以色列前高级技术专家梅尔·沙列夫。

他认为，越南国内企业应主动寻找国际合作伙伴，深入地参与全球供应链，并充分利用外部资源来提升自身竞争力。



梅尔·沙列夫指出，创新的基石始于教育。他建议越南研究将创新思维、变革与发明等内容引入高等院校的科学技术课程中，以培养出具备更高创新能力的下一代工程师和研究家。



此外，越南可以落实针对研发企业的税收优惠政策，并通过与具备强大研发能力的国际高等院校及企业合作，积极为研究项目吸引外资，主动寻找并建立合作关系。



从政策制定的角度来看，梅尔·沙列夫认为，在制定国家技术战略计划时需要参考专家、学者、企业界、学术界以及现代人工智能工具的意见。此外，各项计划在制定时应保持高度的灵活性，并根据实际情况进行定期更新。（完）