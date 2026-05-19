以色列总统：越南是一个充满活力、在东南亚发挥日益重要作用的合作伙伴

越通社驻以色列记者报道，5月18日，越南驻以色列特命全权大使阮岐山在以色列总统府向以色列总统艾萨克·赫尔佐格（Isaac Herzog）递交国书，标志着他在以色列的工作任期正式开始。



艾萨克·赫尔佐格表示，坚信阮岐山将为推动两国友好合作关系走深走实做出积极贡献。他高度评价近年来两国在贸易、投资、高科技农业、创新、教育培训及民间交流等诸多领域的关系取得的积极进展，并强调以色列重视对越关系，称赞越南是一个充满活力且在东南亚地区发挥日益重要作用的合作伙伴。



5月18日，越南驻以色列特命全权大使阮岐山和以色列总统艾萨克·赫尔佐格交谈。图自越通社

阮岐山强调，越南将以色列视为在本地区内的重要合作伙伴，希望进一步促进与深化两国在所有领域的友好合作关系。大使强调，将全力发挥桥梁作用，促进双边关系发展，通过加强各层级代表团的互访、促进贸易、投资、科技、创新、创业、高科技农业、网络安全、水资源管理、医疗、教育等领域的合作，将双方的合作潜力和机遇转化为实质成果，同时增进地方间合作与民间交流。



双方还探讨了两国经济合作前景，其中强调，有效落实《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）将为未来双边贸易和投资注入新动力。双方一致认为，以色列航空（EL AL ）和阿基亚以色列航空公司 （Arkia）等两家航空公司将于2026年底开通至河内和胡志明市的直达航线，是助力两国贸易、旅游、投资和民间交流等领域合作的积极信号。艾萨克·赫尔佐格对今后进一步推动两国的经济合作和贸易往来表达了浓厚兴趣。



双方希望进一步促进越南与以色列的关系，造福两国人民，为世界和地区和平、稳定与发展做出贡献。（完）