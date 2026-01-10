以色列大米消费需求与越南出口前景

以色列自然条件严酷，农业用地有限，水资源稀缺。因此，该国稻米自产能力几乎可以忽略不计。



根据基于以色列及联合国粮农组织（FAO）数据的国际统计数据，该国大米年消费总量约为25万吨。以超过1000万人口计算，人均消费量约为每年25公斤。值得注意的是，这一需求具有长期稳定性，受经济周期影响较小。



由于不具备自产能力，以色列几乎100%依赖进口满足国内大米消费。每年，以色列进口价值约1.2亿至1.5亿美元的大米（最高年份近2亿美元），主要为精米、抛光米、加工米、5%碎米，主要品种为茉莉香米和粳米。



越南已成为向以色列出口大米的国家之一，但市场份额仍较为有限，仅占其大米进口总量的约2.2%至3%。尽管份额尚小，但这仍是一个积极信号，表明越南大米正逐步打入一个对质量和标准要求较高的市场。

凭借稳定的大米消费需求、高度依赖进口的特点以及《越南-以色列自由贸易协定》带来的积极影响，以色列成为越南大米在中长期内具有良好前景的市场。

这些趋势为越南大米创造了机会，特别是茉莉香米、ST24、ST25等优质大米系列，它们符合以色列消费者偏爱长粒、柔软、带有淡香口味的特点。此外，越南大米在中端及中高端细分市场具有良好竞争力，尤其是在全球通胀导致消费者日益谨慎开支的背景下。



尽管拥有诸多优势，越南大米在以色列市场仍面临不少挑战。这是一个对食品安全、可追溯性、卫生标准、检疫要求，以及在很多情况下对“洁食”认证都有非常严格要求的市场。



在此背景下，《越南-以色列自由贸易协定》被认为是提升越南商品竞争力的关键因素。该协定于2023年7月签署，并于2024年11月17日正式生效。



凭借稳定的大米消费需求、高度依赖进口的特点以及《越南-以色列自由贸易协定》带来的积极影响，以色列成为越南大米在中长期内具有良好前景的市场。虽然难以成为销量巨大的市场，但以色列适合越南发展高附加值、高品质的大米品类并打造品牌。（完）