以独特方式体验越南各地春节特色

随着2026年春节期间境内游趋势的兴起，专家们建议了多种体验越南春节的独特方式，这些方式或许并非人人知晓——从南部朝圣之旅到北方山区拥有1200年历史的石头村。

近期，Booking.com越南国家总监巴纳万·阿鲁乔蒂（Branavan Aruljothi）在恰当时机推荐了七种体验地道越南春节的方式，这些方式并非广为人知。

昆岛的静默守夜

当各地人们伴随着璀璨的烟花表演热闹地倒计时跨年时，昆岛的除夕夜则相对宁静。此刻，这里化身为“烛光之岛”，人们聚集在杭阳陵园，缅怀和感恩民族英雄。

从晚上10点到次日黎明，游客可以融入香烟袅袅、烛光闪烁中默默前行的人流，体验一场庄严而美好的仪式，在节日的热闹之外，深刻感受民族感恩的传统。

广义省耶特阳族人的食炭节

在西原地区，耶特阳族人以相互涂抹木炭的方式迎接新年。青年男子会上山烧炭，将炭背回家，然后混合并撒向村民，相信身上沾的炭越多，全年就会越幸运。这是一项既热闹又富有深刻社群意义的仪式。

顺化皇城 “立春幡”仪式

在顺化古都，春节以按照阮朝传统仪式举行的立春幡仪式开启。图自越通社

在顺化古都，春节以按照阮朝传统仪式举行的立春幡仪式开启。在大内皇城中，身着19世纪宫廷服饰的卫兵举行竖立迎春幡仪式。春幡是一根高耸的竹竿，人们相信它能驱邪避鬼。

这一仪式标志着整个皇宫的春节假期正式开始，并为游客提供了难得一见的昔日宫廷礼仪景象。这项特殊仪式也仅在春节期间复原举行。

芹苴市的五果盘与绚烂花船

在南方，春节体现在富有创意的对联和水上生活中。家家户户准备五果盘，寓意新的一年富足美满。黎明时分，不妨造访丐冷水上集市，欣赏满载年花的船只将整个河道变成一座流动的绚烂花园。这正是水乡人民欢度春节的方式。

高平省归奇石村的穿越时光遗产

在偏远的东北边境，高平人民在雄伟的山景中迎接春节。在归奇（Khuổi Ky）村，岱族同胞生活在拥有1200多年历史的石板高脚屋中。他们的春节是唱天曲和前往板约瀑布的宁静春游。这里的春节氛围淳朴而简单，与都市的喧嚣热闹截然不同。

在会安古镇观麒麟舞

会安麒麟舞表演。图自越通社

麒麟舞虽随处可见，但没有哪里比会安更能带来怀旧之感。麟鼓声回响在窄巷间，穿梭于已有数百年历史的明黄色墙壁房屋之中。在表演间隙，当地居民和游客还会一起在人头攒动的街道上玩起独特的民间艺术——发牌唱曲。

在唐林古村的北部乡村古早年味

距离首都河内中心约50公里的唐林古村，春节依然保持着昔日北部乡村独特的传统风貌。

赤红的蜂窝石房屋、青苔斑驳的村门和用墨汁书写的对联，让游客仿佛回到了越南北部乡村的旧时记忆中。村中长者聚在一起品茶、按传统祭祀，与首都的沸腾、匆忙氛围形成鲜明对比。（完）