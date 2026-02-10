以渔船数字化管理为抓手 推动IUU“黄牌”整改工作

在努力消除欧盟委员会对越南渔业发出的IUU“黄牌”过程中，将科技应用与数字化转型引入渔船管理，正成为提升渔业管理效能、保障水产品捕捞活动透明化和合法化的基础性、关键性解决方案。通过同步建设和运行各类专业数据库与软件系统，渔业管理方式正逐步由传统人工模式向以数字数据为支撑的现代化管理转变。



根据分工，渔业与渔政局负责建设相关子数据库，目前已在水产领域部署运行12个专业软件系统。其中，围绕渔业捕捞管理、服务打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的目标，已有四大关键系统投入运行，包括：国家渔业数据库（Vnfishbase）、渔船监控系统（VMS）、水产捕捞领域行政处罚数据库以及电子捕捞水产品溯源系统（e-CDT）。

其中，Vnfishbase被视为现代渔业管理体系的“骨干”。该系统基本满足水产捕捞业务管理需求，尤其是在从中央到地方统一管理渔船数据方面发挥着核心作用。自2019年正式投入运行以来，Vnfishbase实现了对渔船注册登记、捕捞许可证发放等信息的统一更新、利用和管理，覆盖船长15米及以上的渔船等IUU监管的重点对象。



在地方层面，数字技术在渔船管理中的应用已取得明显成效。以胡志明市为例，100%的渔船已完成注册并在Vnfishbase系统中更新完善；已注销登记的渔船名单实现公开，并与VMS航程监控系统同步，为海上识别、检查和监管工作提供了有力支撑。除船队管理外，电子捕捞水产品溯源系统（e-CDT）被确定为满足出口市场要求的关键环节。



在同塔省， e-CDT系统的部署实现了同步推进，确保100%的渔船出入港信息在系统中申报，100%的签收文件通过电子方式办理，从而显著提升了捕捞水产品的透明度和合法性。



除已取得的成效外，水产捕捞管理中的数字化转型进程仍面临诸多挑战，尤其是在基层技术基础设施和系统运行能力方面。未来仍需持续升级、拓展Vnfishbase及相关系统，以满足全面数字化转型的要求，同时加强对各级干部队伍在系统运行和数据利用方面的培训与能力建设。（完）