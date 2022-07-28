令人流连忘返的山罗省山区集市

来到清迪集市，游客将置身于一个充满西北山区文化特色的空间，感受质朴又充满新奇的氛围。近50个当地少数民族摊位，出售土锦、鲜菜、竹笋、大米、香菇、木耳、肉类等典型的山区特产。所有产品都由当地人民自己耕种，干净又好吃。



山罗省云湖县云湖乡清迪二村党支部书记宋阿雅说：“乡亲们的产品只按季节出售，而且都是他们亲手种植的。”



永福省游客黎氏丽说: “我们都很期待参加集市，所以一大早就起床了。来到这里感觉很舒服，人们都很真诚。我一定会再来，我的朋友们肯定也会喜欢这里。”



集市不仅为人们带来重要的收入来源，也为打造旅游目的地和弘扬山区独特文化特色等做出了贡献。



山罗省云湖县云湖乡居民娄氏芝说：“乡亲们在这里出售多种农产品，从而彰显蒙族传统。总之，自从有了集市，家家户户的经济条件都好了起来。”



山罗省云湖县信息文化办公室室长阮氏庐：“我们将继续与云湖乡人民合作，进一步提升这一价值，同时寻找预算来源，支持人们恢复与集市相关的传统节日，维护文化艺术俱乐部和各项民间游戏、传统表演活动，力争吸引更多游客，为丰富全县旅游产品做出贡献。”



在西北山区的诗意空间里，游客可呼吸着清新的空气、沉浸于悠扬的乐声，随着迷人的群舞而融入到特色集市的独有氛围。这样的山区集市有望成为来山罗省云湖时游客不可错过的目的地。（完）