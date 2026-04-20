从2026年越南国际贸易博览会到长期对接与投资机遇

阿加瓦尔在分享此行成果时表示，这是一次非常高效的工作访问，带来了明确的成果和有助于确定长期方向。据他介绍，印度企业有机会全面接触越南的经济生态系统，从强劲的增长图景到越南在全球供应链中日益突出的作用。

在河内期间，印度企业代表团积极参加了博览会框架内的企业对接活动。这些活动为印度企业代表团与越南多个合作伙伴开启了实质性对话。此外，代表团还与越南工商联合会（VCCI）、越南软件与信息技术服务协会（VINASA）、Sovico集团等多个大型组织和企业协会举行了座谈，从而进一步巩固了双边关系并拓展了合作机遇，帮助代表团确定了多个潜在合作伙伴。

这也是印度工业联合会首次组织企业代表团参加越南国际贸易博览会，整体体验非常积极。

关于合作领域，罗欣·阿加瓦尔表示，双方合作有许多发展空间，特别是在生产和供应链整合方面，如电子和工程领域。数字经济领域如信息技术、金融科技和农业科技也被视为潜力巨大的领域。

另外，制药、农业与食品加工、可再生能源和基础设施建设等行业也为两国企业开辟了许多机遇。值得注意的是，创业创新领域正显示出日益明显的交汇。罗欣·阿加瓦尔明确指出，“我们已经确定了大约12个可以推动与越南合作的领域。”

在分享下一步行动时，罗欣·阿加瓦尔强调了延续此次访问成果的重要性。代表团中的许多企业开始重新联系越南合作伙伴，以推进关于合资企业、技术合作以及市场进入战略的更深入讨论。

罗欣·阿加瓦尔强调，印度工业联合会将通过具体行业项目、组织企业代表团以及与越南工商联合会及相关协会等合作伙伴保持紧密合作，发挥桥梁作用。联合会期望初步的对接能早日转化为长期合作项目，为推动印越经贸关系持续发展作出贡献。（完）