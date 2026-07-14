从烈士亲属DNA样本中点燃希望

每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。

每份DNA样本承载着希望

按计划，在7月4日至11日的高峰期，富寿省公安厅在全省148个单位的32个采集点协调组织采集了14615份烈士亲属DNA生物样本。这是建设烈士亲属DNA数据库的重要数据来源，用于比对和确认信息不全的烈士遗骸身份。

天刚亮，许多烈士亲属已来到采集点，希望能为找回为国捐躯的亲人的姓名贡献一份力量。

富寿省永成乡阮曰明带来了寻找哥哥——烈士阮宏丁的希望。1967年入伍的阮宏丁于1972年在B2战场牺牲。多年来，阮宏丁家人辗转南方多地烈士陵园寻找，但未有结果。阮曰明说，此次DNA样本采集给家人带来了希望，期待能早日确认身份，在离别50多年后找回哥哥的遗骸。"

76岁的范氏凹（永成乡东富村）仍怀揣着对在抗战中牺牲的父亲和哥哥的牵挂。她激动地说，母亲和许多亲人相继离世，却未能实现找到烈士遗骸的夙愿。如今，她希望科技能帮助确认身份，让父亲和哥哥回归故里。

与阮曰明先生、范氏凹女士一样，在永祥乡采集点将采集超过1400名烈士亲属的DNA采样。永祥乡党委书记何文决表示，样本采集工作意义重大，有助于加快推进烈士遗骸身份确认，有效落实"500昼夜战役"。乡政府已与相关单位配合宣传，严格按照规程操作，确保采样准确安全。

携手延续为烈士寻名的征程

在富寿省安乐乡采集点同样呈现紧张有序的工作氛围，这里采集了超过1200份DNA样本。各力量科学部署，引导民众完成手续、采集样本和更新数据。

89岁的阮氏淡老人（安乐乡吉林村）携子孙早早来到采集点，希望DNA技术能帮助找到在抗法战争中牺牲的哥哥——烈士阮文奔。

她激动地说：“我的哥哥17岁就应征入伍，26岁还没结婚就牺牲了，我们全家都承受着巨大的悲痛。多年来，我们家人多次寻找他的墓地，但始终一无所获。如今得到公安干警引导采集母系DNA样本，我只盼望早日找到哥哥，让他回到亲人身边。”

安乐乡的阮文生也前来采样，希望能确认其舅舅——1956年在老挝南部战场牺牲的烈士代玉波的身份。他感慨道："我们一直盼望着有一天能确认舅舅的身份，让他回归故里。这是我们整个家族多年来的心愿。"

富寿省公安厅社会治安行政管理警察队副队长阮黄龙少校表示，经过8天的部署，公安力量已采集大量样本，得到各家庭的广泛支持。许多年迈亲属亲自来到采集点，行动不便者则由警力上门协助。

今天每一份DNA样本不仅完善了用于比对的基础数据库，更为数十年来翘首以盼的数千家庭点燃了希望。在科技的助力下，在各层级、各部门的积极参与以及烈士亲属的共同努力下，为祖国独立自由而牺牲的英烈们寻回姓名的征程正在一步步变为现实。（完）