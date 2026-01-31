从渔业乡到工业新城：庆和省佳纳加速转型





清晨，旭日从海面升起。站在佳纳（Cà Ná）的沙丘上远眺蔚蓝海水，不难理解这里为何被视为庆和省南部的重要发展支点。佳纳不仅拥有绵长海岸线和深水海域，还具备发展深水港、渔业后勤、清洁能源和物流产业的天然优势，这些条件正为现代沿海工业城市的形成奠定基础。

佳纳区位条件突出，处于一号国道、北南铁路与国际海运航线交汇区域，并直接连接甘林—永好高速公路，形成海陆联动格局，为港口物流和沿海配套产业发展创造有利条件。2020—2025年间，当地经济保持较高增长，工业、建筑业和服务业比重持续提升，经济结构加快转型。水产业仍是农林渔业核心领域，占比超过99%，保持稳定增长。

随着渔船每日归港，产业链不断延伸至渔业后勤、海上运输、基础设施建设及能源等领域。造船修船、鱼露加工、制冰和机械制造等行业发展稳步，为当地居民创造稳定收入，推动经济由传统渔业向多元产业结构过渡。

近年来，一系列重点项目落地佳纳，包括占地378公顷、预计2028年投运的佳纳工业园一期，已投入运营的佳纳国际海港一期工程，以及正在建设的佳纳新城区项目。同时，6000兆瓦液化天然气发电厂、油气储存、内陆港口和物流中心等项目正推进招商和建设，逐步完善工业与服务功能体系。

佳纳注重与周边地区对接，构建供应链和配套服务网络，实现劳动力、交通、农业、水产和旅游等资源协同发展。地方政府表示，目标是把佳纳建设成为现代沿海工业与服务型城市区、物流和清洁能源中心，在促进经济增长的同时提升民生质量。为此，当地正完善规划体系，推进征地安置、基础设施建设、职业培训、数字化转型和行政改革，持续优化营商环境。

从沿海乡镇到新兴增长极，佳纳正在基础设施升级和产业集聚的推动下加快转型。一座融合海洋经济、工业发展与可持续理念的现代沿海工业城市，正逐步在庆和省南部崛起。（完）